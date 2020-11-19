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تكنولوجيا وعلوم
شكوى من عيب تقني خطير في خدمة "تويتر" الجديدة
Lebanon 24
19-11-2020
|
06:00
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أعرب عدد كبير من مستخدمي الإنترنت عن شكواهم من عيب تقني خطير، في تقنية أطلقتها مؤخرا منصة التدوين المصغر "تويتر".
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن عدد كبير من المستخدمين اكتشفوا أن تقنية "فليتس" من تويتر، والتي تشبه تقنيات عرض القصص على إنستغرام، معطلة فيها تماما كل الخوارزميات الخاصة بمكافحة التحرش.
وأعرب عدد كبير من مستخدمي تويتر عن غضبهم لعدم وجود أدوات لمكافحة التحرش عبر خدمة "فليتس".
على سبيل المثال، لا يبدو أن الميزة تحترم إعدادات حظر المستخدمين، حيث أبلغ الأشخاص عن قدرتهم على وضع علامة على المستخدمين الذين قاموا بحظرهم.
كما غرد عدد من مستخدمي تويتر بقولهم إن تقنية "فليتس" تمكن المتابعين من توجيه مضايقات أو تحرش من دون منح المستخدم إمكانية حظرها أو حتى إشعار صاحب التغريدة بالأمر أو تحذير المتحرش من فعله هذا.
وردت "تويتر" على تلك التقارير بقولها إنها تسعى حاليا لإصلاح كلتا المشكلتين.
وقال متحدث باسم "تويتر" إنه من المفترض أن تحترم "فليتس" إعدادات الحظر، وأن الشركة تخطط لإضافة ميزة إعلام المستخدم بتعرضه لنوع من أنواع التحرش أو المضايقة.
وتابع بقوله: "نستمع دوما إلى كل التعليقات والآراء، ونسعى للحفاظ على مستخدمي تويتر لأنها أولوية قصوى بالنسبة لنا".
المصدر: سبوتنيك
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