تكنولوجيا وعلوم

شكوى من عيب تقني خطير في خدمة "تويتر" الجديدة

Lebanon 24
19-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-767272-637413269197079285.jpg
Doc-P-767272-637413269197079285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب عدد كبير من مستخدمي الإنترنت عن شكواهم من عيب تقني خطير، في تقنية أطلقتها مؤخرا منصة التدوين المصغر "تويتر".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن عدد كبير من المستخدمين اكتشفوا أن تقنية "فليتس" من تويتر، والتي تشبه تقنيات عرض القصص على إنستغرام، معطلة فيها تماما كل الخوارزميات الخاصة بمكافحة التحرش.

وأعرب عدد كبير من مستخدمي تويتر عن غضبهم لعدم وجود أدوات لمكافحة التحرش عبر خدمة "فليتس".
 
على سبيل المثال، لا يبدو أن الميزة تحترم إعدادات حظر المستخدمين، حيث أبلغ الأشخاص عن قدرتهم على وضع علامة على المستخدمين الذين قاموا بحظرهم.

كما غرد عدد من مستخدمي تويتر بقولهم إن تقنية "فليتس" تمكن المتابعين من توجيه مضايقات أو تحرش من دون منح المستخدم إمكانية حظرها أو حتى إشعار صاحب التغريدة بالأمر أو تحذير المتحرش من فعله هذا.

وردت "تويتر" على تلك التقارير بقولها إنها تسعى حاليا لإصلاح كلتا المشكلتين.

وقال متحدث باسم "تويتر" إنه من المفترض أن تحترم "فليتس"  إعدادات الحظر، وأن الشركة تخطط لإضافة ميزة إعلام المستخدم بتعرضه لنوع من أنواع التحرش أو المضايقة.

وتابع بقوله: "نستمع دوما إلى كل التعليقات والآراء، ونسعى للحفاظ على مستخدمي تويتر لأنها أولوية قصوى بالنسبة لنا".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2020-11-19
23:00 | 2020-11-18
21:00 | 2020-11-18
18:00 | 2020-11-18
15:00 | 2020-11-18
12:00 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website