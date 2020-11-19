24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تحذير خطير لمستخدمي واتساب من "الألغام" بالمحادثات والصور
Lebanon 24
19-11-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت مجلة Forbes الأميركية من وجود "خلل تقني خطير" يمكن أن يعرض الرسائل الشخصية المرسلة في تطبيق واتساب الشهير إلى الاختراق، كما يمكن أن يعرض الصور والفيديوهات المرسلة عبر الرسائل إلى الوصول إلى أشخاص غير مرغوب فيهم.
والثغرة التي تحدثت عنها فوربس تظهر حينما يقوم المستخدم بنقل حسابه من هاتف iPhone إلى آخر، إذ يعرض التطبيق خيارا لنقل البيانات والمحادثات عبر تحميلها إلى iCloud، وهي خدمة الحوسبة السحابية التي تسمح للمستخدمين بتخزين ملفاتهم في الفضاء الإلكتروني.
وهذه النسخ الاحتياطية ليست محمية بالتشفير الذي يستخدمه واتساب، مما يجعل منها ثغرة في مجالي الأمن والخصوصية.
وقالت المجلة إن تطبيقي Signal وiMessage قاما بتأمين هذه الثغرة.
كما أن هناك ثغرة ثانية تم الكشف عنها من خلال تحديث واتساب الجديد الذي يسمح للمرسلين بحذف رسائلهم بعد مدة معينة من إرسالها، والثغرة تتمثل بخيار الحفظ التلقائي للصور والبيانات، الذي يمكّن المستلم من حفظ الصور والفيديوهات حتى لو اختار الحذف التلقائي للرسائل، مما يضعف أهمية التحديث.
ولا يزال بإمكان مستخدمي واتساب التقاط صور للشاشة وتحميل الملفات من المحادثات بدون إشعار الطرف الآخر.
كما أن خاصية الحفظ التلقائي للصور تؤثر على المستخدمين أيضا، الذين يمكن أن يتعرضوا للاختراق في حال إرسال صورة "ملغمة" بفيروس أو برمجيات خبيثة.
المصدر:
الحرة
الأكثر قراءة
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
Lebanon 24
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
09:13 | 2020-11-19
19/11/2020 09:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم مصدومة بما فعلته إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم مصدومة بما فعلته إبنتها (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة تتخطى حاجزا متنقلا لقوى الامن وتدهس قدم احد عناصره في صيدا
Lebanon 24
سيدة تتخطى حاجزا متنقلا لقوى الامن وتدهس قدم احد عناصره في صيدا
14:07 | 2020-11-18
18/11/2020 02:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
هكذا أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم
23:04 | 2020-11-18
18/11/2020 11:04:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2020-11-19
فرض غرامة كبيرة على شركة "أبل" لتعمدها إبطاء هواتف "آيفون"
06:00 | 2020-11-19
شكوى من عيب تقني خطير في خدمة "تويتر" الجديدة
23:00 | 2020-11-18
تحديث ملحوظ لـ"خرائط غوغل"... ما هي علاقته بـ"كوفيد 19"؟
21:00 | 2020-11-18
4 أربعة أسباب تدفعك لإلغاء الصداقة مع الناس في يوم الـ "Unfriend"
18:00 | 2020-11-18
"غوغل" يحتفل بعيد ميلاد "إمبراطور السينما المصرية"!
15:00 | 2020-11-18
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
فيديو
مات رمزي النجار... لعنة الله على كورونا
Lebanon 24
مات رمزي النجار... لعنة الله على كورونا
11:13 | 2020-11-19
19/11/2020 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
23:00 | 2020-11-18
19/11/2020 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
19/11/2020 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact