تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تطلق حافظة جلدية وسماعة لهاتفها القابل للطي!

Lebanon 24
22-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-768162-637415837466784405.jpg
Doc-P-768162-637415837466784405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، حافظة بتصميم جلدي لإصدارها القابل للطي "Galaxy Z Fold2"، كما قدمت "سامسونغ" غطاء بتصميم جلدي لحافظة سماعة "Galaxy Buds Live" في السوق الكوري الجنوبي.

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فقد قدمت "سامسونغ" لمستخدمي هاتفها القابل للطي "Galaxy Z Fold2" حافظة بتصميم جلدي أنيق بلونين هما الأسود والبني، لدعم حماية الهاتف بكفاءة، مع تصميم مميز وفاخر للحافظة.
 
 
وتتوفر الحافظات الجلدية غالباً كإختيار مميز لحماية الهواتف الذكية، وتقدم "سامسونغ" التصميم الجلدي لهاتفها القابل للطي "Galaxy Z Fold2" بلونَيْن يتوافقان مع الألوان التي يتوفر بها الهاتف في الأسواق، كما تأتي الحافظة بسعر 88 دولار أو 74 يورو.
 
 
من جانب آخر كشفت "سامسونغ" عن حافظة مميزة أيضاً بتصميم جلدي لسماعتها اللاسلكية "Galaxy Buds Live"، والتي تأتي لحماية حافظة الشحن الخاصة بالسماعة اللاسلكية، حيث تغير المظهر البلاستيكي المعتاد لحافظة السماعة بتصميم أفضل.
 
 
وأيضاً يتوفر غطاء حافظة "Galaxy Buds Live" بلونين هما الرمادي والأزرق، كما تتوفر بسعر 19 دولار أو 16 يورو حيث تتوفر الآن في السوق الكوري الجنوبي، إلا أن الشركة لم تحدد موعد لإطلاق الحافظات في الأسواق العالمية.
 
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2020-11-22
09:00 | 2020-11-22
06:00 | 2020-11-22
22:00 | 2020-11-21
18:00 | 2020-11-21
15:00 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website