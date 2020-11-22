"سامسونغ" تطلق حافظة جلدية وسماعة لهاتفها القابل للطي!

أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، حافظة بتصميم جلدي لإصدارها القابل للطي "Galaxy Z Fold2"، كما قدمت "سامسونغ" غطاء بتصميم جلدي لحافظة سماعة "Galaxy Buds Live" في السوق الكوري الجنوبي.



وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فقد قدمت "سامسونغ" لمستخدمي هاتفها القابل للطي "Galaxy Z Fold2" حافظة بتصميم جلدي أنيق بلونين هما الأسود والبني، لدعم حماية الهاتف بكفاءة، مع تصميم مميز وفاخر للحافظة.

وتتوفر الحافظات الجلدية غالباً كإختيار مميز لحماية الهواتف الذكية، وتقدم "سامسونغ" التصميم الجلدي لهاتفها القابل للطي "Galaxy Z Fold2" بلونَيْن يتوافقان مع الألوان التي يتوفر بها الهاتف في الأسواق، كما تأتي الحافظة بسعر 88 دولار أو 74 يورو.

من جانب آخر كشفت "سامسونغ" عن حافظة مميزة أيضاً بتصميم جلدي لسماعتها اللاسلكية "Galaxy Buds Live"، والتي تأتي لحماية حافظة الشحن الخاصة بالسماعة اللاسلكية، حيث تغير المظهر البلاستيكي المعتاد لحافظة السماعة بتصميم أفضل.

وأيضاً يتوفر غطاء حافظة "Galaxy Buds Live" بلونين هما الرمادي والأزرق، كما تتوفر بسعر 19 دولار أو 16 يورو حيث تتوفر الآن في السوق الكوري الجنوبي، إلا أن الشركة لم تحدد موعد لإطلاق الحافظات في الأسواق العالمية.