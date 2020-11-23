تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة.. "غوغل" ستكشف لمستخدميها ما تفعله ببياناتهم!

Lebanon 24
23-11-2020 | 15:00
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أعلنت شركة "غوغل" الأميركية لأول مرة أنّها ستكشف لمستخدميها ما تفعله ببياناتهم الشخصية، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية.

وبحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فقد أعلنت "غوغل" عن إضافتها أداة جديدة عبر متصفحها "غوغل كروم"، ستمكن المستخدمين من معرفة ما تفعل الشركة الأميركية ببياناتهم الشخصية.
 
وقالت "غوغل" إن تلك مجرد خطوة نحو المزيد من الشفافية بينها وبين مستخدمي خدماتها.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتحديث "غوغل كروم" الجديد هذا بدءاً من 18 كانون الثاني 2021 المقبل.

وستشرح "غوغل" في تلك الأداة أنواع البيانات التي تجمعها، مثل عمليات تسجيل الدخول ومعلومات التعريف الشخصية، وإمكانية نقلها البيانات إلى أطراف ثالثة، وإذا ما كان طرف ثالث يحصل على بيانتك من دون علمك، وما إلى ذلك من أمور، وصولا إلى معرفة معلوماتك الائتمانية وما إذا كنت تحصلت على قرض مصرفي أم لا.

وقالت "غوغل" إنّها ستطالب جميع المطورين المتعاونين مع الشركة بالامتثال بقواعد وسياسات الخصوصية الجديدة، وهددت أي مخالف أو غير ملتزم بها بالحظر أو الإلغاء لتطبيقاته بدءا من 18 كانون الثاني المقبل.
المصدر: سبوتنيك
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