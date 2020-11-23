تكنولوجيا وعلوم

المستخدمون يشتكون من ثغرة "تفضحهم" في "تويتر".. والشركة تتحرّك!

Lebanon 24
23-11-2020 | 18:00
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اكتشف عدد كبير من المستخدمين ثغرة في تطبيق "تويتر"، وهو ما دفع الشركة الأميركية للتحرك بصورة عاجلة، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية.

وبحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، فقد اشتكى المستخدمون من وجود ثغرة وعيب فني في خدمة "فلييتس" في "تويتر"، التي تفضح عدداً كبيراً منهم.

والمفترض أن خدمة "فلييتس" تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير (24 ساعة على أقصى تقدير)، لكنّ مستخدمي "تويتر" لاحظوا أن قصصهم لا تختفي وتظهر موجودة على شريط الأخبار، ما تسبب في إحراج عدد كبير منهم.
 
وأصدرت شركة "تويتر" بياناً قالت فيه إنّ هذا عيب "فني" غير مقصود، وطرحت تحديثاً لتطبيقاتها عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" لإصلاح تلك الثغرة.

وظل هذا العيب الفني موجوداً لنحو 24 ساعة كاملة، قبل أن تطرح "تويتر" تحديثها لإصلاح الثغرة.

ولكن المتحدث باسم "تويتر" قال إنّ القصص التي تم نشرها خلال وجود ذلك العيب الفني، ستظل موجودة على شريط أخبار المستخدمين لنحو 30 يوماً إضافياً قبل أن تختفي تلقائياً.

وأشارت "تويتر" إلى أنّه يمكن للمستخدمين أن يقوموا بحذف القصص بأنفسهم وعدم الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها.
المصدر: سبوتنيك
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