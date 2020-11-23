تكنولوجيا وعلوم

كيف تزيد من عمر جهاز الكمبيوتر المحمول؟

Lebanon 24
23-11-2020 | 21:00
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ازدادت الحاجة للأجهزة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا، فأصبحت الدراسة والعمل عن بعد من أشكال الحياة الضرورية.

وبهذا الصدد تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى تقني ومدير "هاي تيك ميل رو"، دميتري ريابينين، الذي نبه إلى إطفاء بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية (background apps) وتشغيل وظيفة توفير عمل البطارية التي تقوم بإطفاء التطبيقات التي تعمل في الخلفية تلقائيا.

ويمكن زيادة عمر بطاريات الكمبيوتر في حال إعادة شحن الكمبيوتر عند نسبة بطارية لا تقل عن 20 في المئة.

وتابع الخبير، أما إن كنت لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة فمن الأفضل تركه عند نسبة بطارية 50-40 في المئة وليس مشحونا بشكل كامل.

ولاحظ ريابينين، أن العامل الأهم الذي يؤثر على الكمبيوتر هو درجة الحرارة. وقال، إنه من الأفضل العمل على الكمبيوتر في وسط تزيد درجات حرارته عن الصفر. فالبطاريات لا تحب التغيرات في درجات الحرارة بشكل مفاجئ خصوصا إن كانت تحت الصفر.

في سياق متصل، ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، أنه لاستعادة سرعة الجهاز، تحتاج أولا إلى تقليل عدد التطبيقات التي تعمل في وقت واحد مع تشغيل نظام التشغيل. للقيام بذلك، تحتاج إلى التحقق من قائمة التطبيقات من بدء التشغيل وإزالة التطبيقات التي تستخدم الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي أو طاقة المعالج.

المصدر: سبوتنيك
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