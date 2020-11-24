تكنولوجيا وعلوم

"غوغل كروم" سيتوقف عن العمل في ملايين الأجهزة.. إليكم الموعد!

Lebanon 24
24-11-2020 | 15:00
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كشفت تقارير صحافية أنّ متصفح "غوغل كروم" الشهير سيتوقّف عن العمل على الملايين من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز 7" عام 2022.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية عن موقع "NetMarketShare"، فقد تم تمديد الموعد النهائي لإنهاء إمكانية عمل متصفح "غوغل كروم" على نظام "ويندوز 7" لمدة 6 أشهر بسبب وباء "كورونا" العالمي، بعد أن خططت شركة "غوغل" لوقف عمل هذا المتصفح بهذا النظام في 15 كانون الثاني 2022.

وأجرت "غوغل" هذا التغيير بسبب اضطرار المزيد من الأشخاص إلى العمل من المنزل في الآونة الأخيرة.

ولم تعد شركة "مايكروسوفت" تدعم نظام "ويندوز 7"، مما يعني أن المستخدمين معرضون لخطر الثغرات الأمنية، وبالتالي فعلى مستخدمي "ويندوز 7" الترقية إلى برنامج "ويندوز 10".

ووفقا لـ"NetMarketShare"، يستخدم حوالي 20.93% من أجهزة الكمبيوتر التي تصل إلى الإنترنت نظام التشغيل "ويندوز 7"، ما يعني أن ملايين أجهزة الكمبيوتر ستتوقف في النهاية عن الوصول إلى "غوغل كروم"، متصفح الويب الأكثر شيوعاً.
المصدر: روسيا اليوم
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