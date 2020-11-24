21
o
بيروت
22
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
24-11-2020
|
18:00
A-
A+
A+
A-
كشفت شركة "إنتل" عن حاسب لوحي مميز ستنافس من خلاله أفضل الحواسب الحديثة من شركتي "Dell" و"HP".
وبحسب المعلومات التي أوردتها "إنتل"، فإنّ الحاسب الجديد "NUC M15" سيأتي بهيكل أنيق ومتين وخفيف الوزن مصنوع من المعدن والبلاستيك، شبيه بعض الشيء يهياكل حواسب "ماك برو" التي تنتجها "آبل"، بحسب ما نقل موقع "ixbit".
ومن المفترض أن يحصل هذا الحاسب على شاشة بمقاس 15.6 بوصة بحواف رقيقة جدا، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، وأن يجهز بكاميرا ويب عالية الدقة، وأن يتميز بخط إضاءة مميز يمضيء بلون أزرق عند تفاعل الحاسب مع المستخدم عبر مساعد "أليكسا الصوتي.
وستضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات من نوع "Core i5-1135G7" و"i7-1165G7" من الجيل 11 من إنتاج "إنتل"، لإضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 8 أو 16 غيغابايت يمكن توسيع سعاتها إلى 32 غيغابايت أيضا.
وسيزود الحاسب ببطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 16 ساعة متواصلة، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، و4 مايكروفونات، ومنفذي "USB-A"، ومنفذي "USB 4 Type-C" و"Thunderbolt 4"، ومنفذ "HDMI".
المصدر:
روسيا اليوم
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
الأكثر قراءة
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
20:26 | 2020-11-23
23/11/2020 08:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
صدور القرار الظنّي بحقّ زوج الفنانة نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل
13:59 | 2020-11-24
24/11/2020 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
19:59 | 2020-11-23
23/11/2020 07:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2020-11-24
"غوغل كروم" سيتوقف عن العمل في ملايين الأجهزة.. إليكم الموعد!
12:00 | 2020-11-24
الصين تطلق مسبارا لجمع عينات من القمر (فيديو)
09:00 | 2020-11-24
يستخدمه الملايين.. ثغرة أمنية في تطبيق شهير تهدد أجهزة أندرويد!
06:00 | 2020-11-24
لأول مرة منذ 8 قرون.. العالم يترقب "لقاء فلكيا" سيراه الجميع
23:00 | 2020-11-23
إليكم أخطر التهديدات الالكترونية المحتملة لعام 2021!
21:00 | 2020-11-23
كيف تزيد من عمر جهاز الكمبيوتر المحمول؟
فيديو
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-24
24/11/2020 19:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:30 | 2020-11-24
24/11/2020 19:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
12:00 | 2020-11-24
24/11/2020 19:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact