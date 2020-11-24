"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)

كشفت شركة "إنتل" عن حاسب لوحي مميز ستنافس من خلاله أفضل الحواسب الحديثة من شركتي "Dell" و"HP".وبحسب المعلومات التي أوردتها "إنتل"، فإنّ الحاسب الجديد "NUC M15" سيأتي بهيكل أنيق ومتين وخفيف الوزن مصنوع من المعدن والبلاستيك، شبيه بعض الشيء يهياكل حواسب "ماك برو" التي تنتجها "آبل"، بحسب ما نقل موقع "ixbit".ومن المفترض أن يحصل هذا الحاسب على شاشة بمقاس 15.6 بوصة بحواف رقيقة جدا، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، وأن يجهز بكاميرا ويب عالية الدقة، وأن يتميز بخط إضاءة مميز يمضيء بلون أزرق عند تفاعل الحاسب مع المستخدم عبر مساعد "أليكسا الصوتي.وستضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات من نوع "Core i5-1135G7" و"i7-1165G7" من الجيل 11 من إنتاج "إنتل"، لإضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 8 أو 16 غيغابايت يمكن توسيع سعاتها إلى 32 غيغابايت أيضا.