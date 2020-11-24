تكنولوجيا وعلوم

انفجار كبير لنيزك في سماء البرازيل يسبب الذعر... (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2020 | 21:00
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سجلت مراصد "هيلر" و"جونغ" الفضائية اقتراب ثمانية نيازك كبيرة الحجم من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، لكن انفجار أحدها فوق البرازيل سبب ذعرا لدى بعض المواطنين.

اندهش سكان ولايتي "ريو غراندي دو سول" و"سانتا كاتارينا"، البرازيليتين، عند حدوث انفجار لنيزك كبير في السماء، ما تسبب بحدوث شعلة ملتهبة كبيرة، أثارت الذعر والخوف لدى بعض المواطنين.

 
 

واخترق النيزك الغلاف الجوي لكوكب الأرض بسرعة 37841.5 ميلا في الساعة، وانفجر على ارتفاع 13.7 ميلًا فوق مدينتي "فاكاريا" و"ريو غراندي دو سول"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية، كارلوس فرناندو يونغ: "إن النيزك دخل الغلاف الجوي على ارتفاع 64 ميلا واستمر لمدة 1.05 ثانية قبل أن ينفجر على ارتفاع 58.7 ميلاً فوق سطح الأرض". وأضاف يونغ: "مع سقوط هذا النيزك الضخم، ثبت أن أكبر عدد من النيازك الضخمة قد اقتربت من الأرض هذا العام".

وسجل انفجار النيزك شدة سطوع قدرها -7 درجات، ويعتبر الرقم 0 هو النقطة المرجعية المحددة لقياس سطوع النيازك أثناء انفجارها، وإن الرقم السلبي يعادل سطوعًا أكبر للنيزك.

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