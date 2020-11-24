تكنولوجيا وعلوم

يعيش ألف سنة... الإعلان عن ولادة إنسان خارق

Lebanon 24
24-11-2020 | 23:00
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تعد الشيخوخة العدو الرئيسي للكائنات الحية، حيث يمكن للإنسان القلق بشأن الاحتباس الحراري أو التلوث البيئي، ولكن الشيخوخة هي المعضلة الوحيدة التي لا مفر منها والتي سيواجهها كل شخص على كوكب الأرض.

 

وأسس الدكتور أوبري دي جراي صندوق "SENS"، والذي يبحث عن علاج ينقذ البشرية من الشيخوخة البيولوجية. وأكد أن وجود عالم لا توجد فيه الأمراض المرتبطة بالشيخوخة ببساطة هو حقيقة تنتظرها البشرية في المستقبل القريب.

ووفقا للعالم، فإن أول شخص سيعيش 1000 سنة لن يولد في المستقبل القريب، بل قد ولد بالفعل. كما يعتقد أن العلم سيجد طريقة لتحسين العلاج نوعيًا بهدف القضاء على التغيرات المرتبطة بالعمر في الجسم على مدار العشرين عامًا القادمة، وفق صحيفة "gazetadaily".

ويشار إلى أن صندوق "SENS" تم تأسيسه في عام 2009 ومقره كاليفورنيا، وذلك لإجراء أبحاث تهدف إلى وقف الشيخوخة.

المصدر: سبوتنيك
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