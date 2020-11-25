بيجو تتحدى ميتسوبيشي بهذه السيارة (فيديو)

كشفت شركة بيجو مؤخرا عن سيارة 4008 الجديدة التي صنفت كأقوى منافس لمركبات Mitsubishi ASX، ومن بين أكثر السيارات تطورا من الناحية التقنية.



ومن أبرز عناصر الجمال التي تميز 4008 الجديدة هو تصميم شبكها الأمامي المميز الذي يتداخل فيه اللون الأسود مع الكروم اللماع، وتصميم مصابيح الضباب التي تمتد على شكل خطوط طولية أسفل المصابيح الأمامية، إضافة إلى الواجهة الخلفية التي حصلت على مصابيح غريبة التصميم تمتد داخل إطار أسود اللون يمتد على طول باب غطاء صندوق الأمتعة.

وامتد التميز في التصميم إلى قمرة هذه السيارة أيضا، إذ حصلت على واجهة قيادة آية في العصرية مجهزة بشاشتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة في المنتصف تعمل باللمس، كما جهزت الواجهة بمقود رياضي بتصميم فريد، أما قبضة ناقل السرعة فغطيت بالزجاج الشفاف وزودت بأزرار تعمل باللمس وشعارات مضيئة جذابة.





وزودت بيجو هذه المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحركة المقاعد، وأنظمة لتدفئة المقاعد والزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وتدفئة السيارة عن بعد، وعدة أنظمة أمان لمنع الحوادث، وأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرقات.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 1.8 ليتر بعزم 211 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، كما ستطرح منها نسخ هجينة فيها محركات كهربائية إضافية مثبتة على محور العجلات الخلفي.