تكنولوجيا وعلوم

قريباً في لبنان.. هاتف HUAWEI Y7a الجديد كليًا مزودًا بشاحن فائق السرعة

Lebanon 24
25-11-2020 | 16:07
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أصدرت هواوي ملصقًا جديدًا اليوم للإعلان عن إطلاق هاتف جديد من الفئة الابتدائية في سلسلة هواتف HUAWEI Y ، HUAWEI Y7a. مما يمكننا رؤيته على الملصق ، سيأتي هاتف HUAWEI Y7a الجديد بميزة بارزة - الشحن فائق السرعة. هذه إضافة أخرى إلى سلسلة هواتف HUAWEI Y التي تأتي مع شحن فائق السرعة إلى جانب هاتف HUAWEI Y9a الذي تم إصداره منذ وقت ليس ببعيد. مع وضع ذلك في الاعتبار، من المتوقع أن يكون هاتف HUAWEI Y7a من الفئة الابتدائية ضمن الهواتف الناجحة في النصف الثاني من عام 2020.

لطالما كانت خاصية HUAWEI SuperCharge متاحة في هواتف هواوي الرائدة. وبفضل هذه الخاصية، يمكن شحن بطارية هاتفك بالكامل في غضون ساعة تقريبًا - وهو شيء لا تملكه النماذج ذات الفئة الابتدائية. فزيادة الطلب على بطارية عمرها طويل يستدعي كفاءات شحن أعلى أيضًا.
هذه المرة، تقدم هواوي تقنية HUAWEI SuperCharge إلى طرز ذات الفئة الابتدائية حتى لا يفوت مستخدمو هاتف HUAWEI Y7a مزايا الشحن فائق السرعة. استنادًا إلى مواصفات هاتف HUAWEI Y9a الذي تم إطلاقه مؤخرًا، يمكننا التكهن بأن هاتف HUAWEI Y7a سيكون مزودًا على الأرجح بنفس الشحن فائق القوة بقوة 22.5 واط. بالمقارنة مع معظم الطرازات ذات المستوى المبتدئ الموجودة حاليًا في السوق، فهي مجهزة فقط بشحن سريع بقوة 18 واط. إذا كان هاتف HUAWEI Y7a مزودًا بتقنية SuperCharge بقوة 22.5 واط كما هو متوقع، فسيتم تشغيله في أي وقت من الأوقات مقارنة بالآخرين. في هذه الحالة، ستبرز بالتأكيد على طول منافسيها عند نفس السعر.

إلى جانب الشحن فائق السرعة، سيأتي هاتف HUAWEI Y7a مزودًا بسعة بطارية كبيرة لاستيعاب الاستخدام الكثيف للهاتف. مع دمج الهواتف الذكية في معظم جوانب حياتنا، من التنقل والسفر إلى رحلات العمل - لا تترك هواتفنا الذكية أطراف أصابعنا تقريبًا. نجد دائمًا طريقة للترفيه عن أنفسنا من خلال الألعاب ومشاهدة الأفلام والتمرير في موجزات الأخبار والمزيد. ولهذا السبب، فإن الشحن فائق السرعة وسعة البطارية الكبيرة في هاتف HUAWEI Y7a هما أكثر من ضروريات لضمان استمرار عمر البطارية لفترة طويلة بهدف راحتة المستخدم وسعادته عند استخدام الهاتف.

مع إطلاق HUAWEI Y7a، تجلب سلسلة هواتف HUAWEI Y عصر الشحن السريع إلى مشهد الهواتف من الفئة الابتدائية، مما يعني أن الطرازات من الفئة الإبتدائية لن تخسر أمام الهواتف الرائدة عندما يتعلق الأمر بسرعات الشحن وعمر البطارية. هذه بالتأكيد أخبار جيدة للمستهلكين ولا يسعنا الانتظار لمعرفة ما سيأتي به هاتف HUAWEI Y7a.

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