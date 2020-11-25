"بلاي ستيشن 5" يعاني من عيوب جسيمة... إكتشفوها!

يواجه جهاز بلاي ستيشن 5 عدّة مشاكل أبرزها هو الاتصال بشبكة "PlayStation Network" وتحميل الألعاب من الواقع، فيما عجزت سوني عن التعامل مع التدفق الكبير من الشكاوى.
وتعددت شكاوى العملاء ما بين اكتشاف أن المنافذ الخلفية لا تعمل، وانخفاض الأداء بعد وقت قصير من التشغيل، ووجود مشكلة عند الخروج من الوضع الخامل عند إعادة تشغيل وحدة التحكم.
وأعلنت شركة "سوني" أنها سجلت طلبا "كبيرا للغاية" على منصة الألعاب الجديدة "بلايستيشن 5" من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، قبيل إطلاقها رسميا في تشرين الثاني.
وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي لوحدة "سوني" للترفيه التفاعلي، في مقابلة إن الشركة اليابانية تلقت طلبيات شراء مسبقة على الجهاز في الـ12 ساعة الأولى بالولايات المتحدة تضاهي ما تلقته في أول 12 أسبوعا للجهاز السابق "بلاي ستيشن 4".
وكشفت تقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "PS 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول آذار 2021.