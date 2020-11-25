"بلاي ستيشن 5" يعاني من عيوب جسيمة... إكتشفوها!

يواجه جهاز بلاي ستيشن 5 عدّة مشاكل أبرزها هو الاتصال بشبكة "PlayStation Network" وتحميل الألعاب من الواقع، فيما عجزت سوني عن التعامل مع التدفق الكبير من الشكاوى.

وتعددت شكاوى العملاء ما بين اكتشاف أن المنافذ الخلفية لا تعمل، وانخفاض الأداء بعد وقت قصير من التشغيل، ووجود مشكلة عند الخروج من الوضع الخامل عند إعادة تشغيل وحدة التحكم.