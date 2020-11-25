تكنولوجيا وعلوم

"بلاي ستيشن 5" يعاني من عيوب جسيمة... إكتشفوها!

Lebanon 24
25-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-769284-637419192425412623.jpg
Doc-P-769284-637419192425412623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يواجه جهاز بلاي ستيشن 5 عدّة مشاكل أبرزها هو الاتصال بشبكة "PlayStation Network" وتحميل الألعاب من الواقع، فيما عجزت سوني عن التعامل مع التدفق الكبير من الشكاوى.

وتعددت شكاوى العملاء ما بين اكتشاف أن المنافذ الخلفية لا تعمل، وانخفاض الأداء بعد وقت قصير من التشغيل، ووجود مشكلة عند الخروج من الوضع الخامل عند إعادة تشغيل وحدة التحكم.

وأعلنت شركة "سوني" أنها سجلت طلبا "كبيرا للغاية" على منصة الألعاب الجديدة "بلايستيشن 5" من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، قبيل إطلاقها رسميا في تشرين الثاني.

وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي لوحدة "سوني" للترفيه التفاعلي، في مقابلة إن الشركة اليابانية تلقت طلبيات شراء مسبقة على الجهاز في الـ12 ساعة الأولى بالولايات المتحدة تضاهي ما تلقته في أول 12 أسبوعا للجهاز السابق "بلاي ستيشن 4".

وكشفت تقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "PS 5" بحلول نهاية العام الجاري 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول آذار 2021.

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-11-25
21:00 | 2020-11-25
16:07 | 2020-11-25
15:00 | 2020-11-25
12:00 | 2020-11-25
09:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website