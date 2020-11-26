تكنولوجيا وعلوم

ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ

Lebanon 24
26-11-2020 | 09:00
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أكدت شركة سامسونغ أن خدمة TV Plus لمشاهدة القنوات التلفزيونية والأفلام عبر الهاتف ستصل لطرازات إضافية من هواتفها الذكية.

 

وتبعا للشركة فإن هذه الخدمة التي تتوفر في عدد من هواتفها الذكية سابقا ستصل قريبا إلى الهواتف الحديثة من فئة: Galaxy S10، و Galaxy Note 10، و Galaxy S20، و Galaxy Note 20، و Galaxy Fold، و Galaxy Z Flip، Galaxy Z Fold 2، كما ستتاح لهواتف Galaxy A أيضا.

 

وستكون هذه الخدمة مجانية للمستخدمين في الولايات المتحدة، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من مشاهدة أكثر من 150 قناة تلفزيونية، ومشاهدة الأفلام والأخبار عبر خدمات "نيتفليكس" و CBS News وBloomberg TV و USA Today وغيرها.

 

وتتوفر هذه الخدمة في العديد من هواتف سامسونغ الذكية منها Galaxy S9 بجميع فئاتها، وهواتف Galaxy S10 بكل نماذجها أيضا، وهواتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 9، و Galaxy Z Flip، و Galaxy Xcover، و Galaxy A51 و Galaxy A71.

 

المصدر: روسيا اليوم
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