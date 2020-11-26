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تكنولوجيا وعلوم
"Honor" تكشف عن حاسب جديد وبمواصفات مميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
26-11-2020
|
18:00
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كشفت شركة صناعة التقنية الصينية العملاقة "Honor" عن حاسبها المحمول الجديد "Honor MagicBook Pro" الذي أتى بمواصفات وتصميم يجعلانه من بين أبرز الحواسب لهذا العام.
وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ الحاسب الجديد يتميّز بهيكل أنيق ومتين وخفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم، ومزود بشاشة "IPS LCD" بمقاس 16 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها تعادل (1920/1080) بيكسل.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج "AMD Ryzen 5 4600H" تردده يصل إلى 4.0 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت من نوع "DDR4"، ومعالج رسوميات مدمج من نوع "Vega"، وقرص تخزين داخلي من نوع "NVMe SSD" بسعة 512 غيغابايت.
ويتميز هذا الحاسب بمكبرات صوت ممتازة موزعة على جانبي لوحة المفاتيح، وبكاميرا ويب مخفية تحت أحد أزرار لوحة المفاتيح تخرج من الهيكل عند الحاجة لاستخدامها، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل.
كما زودته "Honor" ببطارية باستطاعة 65 واطاً تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمنفذ "USB-C"، ومنفذ "USB-A"، ومنفذ "HDMI"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
المصدر:
روسيا اليوم
تكنولوجيا وعلوم
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