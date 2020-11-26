إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)





وذكر الموقع الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء، أن شركة الأسترالية أطلقت رسميا أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "new atlas" الإلكتروني، فقد تم إطلاق طائرة تحت اسم "Vertiia" بالشراكة مع المنظمة الطبية الجوية الاسترالية وجامعة "سيدني" الأسترالية، وهي مروحية صغيرة كهربائية، تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وتقطع مسافة 250 كيلومتر (كهرباء) أو 800 كيلومتر (هيدروجين). أعلنت شركة "AMSL Aero" الأسترالية رسمياً عن إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.وذكر الموقع الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء، أن شركة الأسترالية أطلقت رسميا أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "new atlas" الإلكتروني، فقد تم إطلاق طائرة تحت اسم "Vertiia" بالشراكة مع المنظمة الطبية الجوية الاسترالية وجامعة "سيدني" الأسترالية، وهي مروحية صغيرة كهربائية، تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وتقطع مسافة 250 كيلومتر (كهرباء) أو 800 كيلومتر (هيدروجين).

وأفاد الموقع بأنّ الطائرة أو المروحية تعد أكثر أماناً من طائرات الهليكوبتر، وأكثر هدوءًا من الطائرات ذات محركات الاحتراق الداخلي، كما تمتلك "Vertiia" تطبيقات جديدة ويمكن طلبها باستخدام هاتف ذكي.



وأكّد القائمون على "الطائرة الإسعاف" أنّ الغرض الأساس لها هو تحقيق المساواة في الرعاية الصحية الريفية والإقليمية وإنقاذ المزيد من الأرواح، عبر تقديم نماذج جديدة للرعاية من خلال اتصال سريع ومنخفض التكلفة.



وأوضح القائمون على طائرة الإسعاف الكهربائية أنّه عكس الطائرات الطبية الجوية الأخرى، التي تحتاج مدرجات للهبوط والإقلاع، فإن الطائرة "Vertiia" تقوم بنقل المرضى من أي مكان إلى المستشفى مباشرة، مما يجعلها سريعة في نقل المرضى المعرّضين للخطر.