تكنولوجيا وعلوم

إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2020 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "AMSL Aero" الأسترالية رسمياً عن إطلاق أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.

وذكر الموقع الإلكتروني  مساء اليوم الأربعاء، أن شركة  الأسترالية أطلقت رسميا أول طائرة إسعاف كهربائية في العالم.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "new atlas" الإلكتروني، فقد تم إطلاق طائرة تحت اسم "Vertiia" بالشراكة مع المنظمة الطبية الجوية الاسترالية وجامعة "سيدني" الأسترالية، وهي مروحية صغيرة كهربائية، تطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وتقطع مسافة 250 كيلومتر (كهرباء) أو 800 كيلومتر (هيدروجين).
 
وأفاد الموقع بأنّ الطائرة أو المروحية تعد أكثر أماناً من طائرات الهليكوبتر، وأكثر هدوءًا من الطائرات ذات محركات الاحتراق الداخلي، كما تمتلك "Vertiia" تطبيقات جديدة ويمكن طلبها باستخدام هاتف ذكي.

وأكّد القائمون على "الطائرة الإسعاف" أنّ الغرض الأساس لها هو تحقيق المساواة في الرعاية الصحية الريفية والإقليمية وإنقاذ المزيد من الأرواح، عبر تقديم نماذج جديدة للرعاية من خلال اتصال سريع ومنخفض التكلفة.

وأوضح القائمون على طائرة الإسعاف الكهربائية أنّه عكس الطائرات الطبية الجوية الأخرى، التي تحتاج مدرجات للهبوط والإقلاع، فإن الطائرة "Vertiia" تقوم بنقل المرضى من أي مكان إلى المستشفى مباشرة، مما يجعلها سريعة في نقل المرضى المعرّضين للخطر.
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2020-11-26
09:00 | 2020-11-26
06:00 | 2020-11-26
23:00 | 2020-11-25
21:00 | 2020-11-25
18:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website