في هذا التاريخ... المشتري وزحل في مشهد لم يحدث منذ 800 عام!

يستعد العالم لحدوث ظاهرة فلكية لم تحدث منذ العصور الوسطى، حيث سيقترب كوكبي زحل والمشتري من بعضهما، ليبدوان مثل كوكب مزدوج.

قال عالم الفلك في جامعة "رايس" الأميركية باتريك هارتيغان في بيان: "الاصطفافات بين هذين الكوكبين أمر نادر، ويحدث مرة كل 20 عاما أو نحو ذلك، لكن هذا الاصطفاف نادر للغاية بسبب مدى قرب الكوكبين من بعضها البعض". مضيفا بأن آخر مرة اقترب فيها الكوكبان العملاقان من بعضهما البعض على خط واحد، تعود إلى عام 1226.

وسيشهد العالم الظاهرة النادرة بعد الغروب في يوم 21 كانون الاول المقبل، مع بداية الانقلاب الشتوي.

وأكد هارتيغان أنه في الفترة ما بين 16 و25 كانون الاول، سيفصل الكوكبين مقدار أقل من قمر مكتمل، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسيتمكن سكان العالم في كل مكان رؤية الحدث التاريخي باقتراب الكوكبين، لكن كلما اقترب السكان من المناطق الشمالية في كوكب الأرض، طالت مدة رؤيتهم للظاهرة.