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تكنولوجيا وعلوم
كيف تحمي حسابك عبر "واتسآب" من الاحتيال؟
Lebanon 24
27-11-2020
|
06:00
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يحذر خبراء الأمن السيبراني وعدد كبير من المؤسسات المالية المواطنين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وبالأخص عبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب".
وعلى الرغم من أن خبراء الأمن السيبراني يحذرون المواطنين من مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة المعروفة باسم "OTP" مع أي أشخاص أو خدمات غير موثوقة، إلا أن بعضهم لا يزالون يقعون فريسة في حيل يمارسها المتسللون، والتي قد تؤدي إلى فقدان الأشخاص أموالهم وحساباتهم البنكية بصورة كاملة.
ويشير تقرير في موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن عمليات الاحتيال تلك تنشط مؤخرا بصورة كبيرة على منصة "واتسآب".
ويمكن أن يؤدي الوقوع في فخ الهاكرز على "واتسآب" إلى فقدان نقودك وحساباتك البنكية وبياناتك الشخصية وصورك الخاصة والسرية، وربما فقدان حسابك بصورة كاملة، ليبدأ المتسللون في ممارسة نفس اللعبة على أصدقائك ومعارفك، متنكرا في شخصيتك.
ولكن تطبيق "واتسآب" يطالب دوما المستخدمين بتمكين خاصية "التحقق من خطوتين" من العمل على حسابك، حتى تحميك من الوقوع فريسة في عمليات الاحتيال تلك.
ويمكن تفعيل خاصية التحقق على خطوتين عبر واتسآب عن طريق اتباع الخطوات التالية:
· افتح إعدادات واتسآب.
· انقر فوق خيار حساب، ثم خيار التحقق على خطوتين.
· فعّل خيار التحقق على خطوتين من العمل على حسابك عبر واتسآب.
· ادخل رقم تعريفك الشخصي المكون من 6 أرقام من اختيارك، وقم بتأكيده.
· ادخل عنوان البريد الإلكتروني الذي يمكنك الوصول إليه أو انقر تخطي إذا كنت لا تريد إضافة عنوان بريد إلكتروني.
· اضغط على التالي، وتأكيد من عنوان البريد الإلكتروني وانقر على خيار حفظ أو تم.
المصدر: سبوتنيك
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