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تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تطرح هاتفا متطورا.. سعره منافس!
Lebanon 24
27-11-2020
|
09:03
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أعلنت شركة سامسونغ عن أحدث هواتف الفئة Galaxy A الذي طورته ليكون من بين أكثر الهواتف المنافسة لهذا العام.
ويأتي جهاز Galaxy A12 بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفقا لأحدث المعايير العالمية، مزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وقادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD.
ويضمن الأداء الممتاز له معالج ثماني النوى من نوع Helio P35 بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 أو 6 غيغابايت، وذواكر تحزين داخلية 32 أو 64 أو 128 غيغابايت يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.
وتأتي الكاميرا الأساسية له بأربع عدسات بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
وزودته سامسونع بماسح لبصمات الأصابع مثبت على واجهته الجانبية، وببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
وستطرح منه عدة نماذج بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والأحمر والأبيض، ستتراوح أسعارها ما بين 179 و199 يورو تبعا لحجم ذواكر الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية.
المصدر:
روسيا اليوم
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