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تكنولوجيا وعلوم
"نوكيا" تطلق هاتفيْن جديديْن من الفئة الأساسية!
Lebanon 24
27-11-2020
|
18:00
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أطلقت شركة "نوكيا" الفنلندية هاتفيها الجديدين "6300 4G" و"8000 4G" من الفئة الأساسية، بسعر يبلغ 70 و90 يورو على التوالي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أوضحت الشركة أنّ الهاتف "6300 4G" يزن 105 غرامات، في حين يأتي الهاتف "8000 4G" بوزن 110 غرامات، مشيرة إلى أنه تم تزويد الهاتفين بالمعالج "Qualcomm Snapdragon 210" مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميغابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 غيغابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة الداخلية حتى 32 غيغابايت عبر فتحة بطاقة "microSD".
وأضافت أن "6300 4G" يأتي بشاشة QVGA قياس 2.4 بوصة، بينما يأتي "8000 4G" بشاشة قياس 2.8 بوصة، لافتة إلى أن الجزء الخلفي من "6300 4G" يشتمل على كاميرا "VGA"، بينما يحتوي الجزء الخلفي من "8000 4G" على كاميرتين.
المصدر:
وكالات
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