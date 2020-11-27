تكنولوجيا وعلوم

قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)

Lebanon 24
27-11-2020 | 15:00
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أعلنت شركة "iQOО" عن هاتف جديد بمواصفات متطورة وسعر منافس، لتوسّع من خلاله المنافسة مع شركة "هواوي" الصينية.
 
وبحسب الشركة، فإنّ الهاتف الجديد الذي سيحمل رمز "V2054A" التجاري سيأتي بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزن هذا الهيكل 185 غ، وأبعاده (15/75/8.3 ) ملم.
 
وسيجهز هذا الهاتف بشاشة "IРS" بمقاس 6.58 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة "+Full HD"، فيها فتحة صغيرة مخصصة للكاميرا الأمامية، ومدمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.
 
أما الكاميرا الأساسية في الجهاز فستكون ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه.
 
وسيضمن الأداء المميز للهاتف معالج ثماني النوى بتردد 2.0 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 و8 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-10" قابل للتحديث.

كما سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4910 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

ومن المفترض أن يطرح "V2054A" قبل نهاية العام الجاري بسعر لن يتعدى 140 دولاراً.
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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