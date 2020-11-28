"سامسونغ" تعود إلى سوق الحواسب.. وتطلق جهازَيْن جديدين!

كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قررت العودة إلى المنافسة في سوق الحواسب المحمولة، حيث أعلنت عن حاسبين جديدين من طراز "Chromebook" بمواصفات مميزة.وبحسب ما نقل موقع "3dnews" عن الخبراء في "سامسونغ" فإنّ حاسبي "Chromebook 4" و"Chromebook 4 Plus" يتمتعان بتقنيات عملية تجعل منهما من بين أكثر الحواسب منافسة وموثوقية في الوقت الحالي.ويضمن الأداء الجيد لهذين الجهازين معالجات من نوع "Intel Celeron N4000"، وذواكر وصول عشوائي "4 غيغابايت من نوع LPDDR4" يمكن زيادة سعتيهما، وأنظمة تشغيل "ChromeOS" تدعم الوصول إلى خدمات وتطبيقات غوغل وتطبيقات أنظمة "أندرويد".ويأتي حاسب "Chromebook 4" بهيكل مميز مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات، وزنه 1.18 كلغ فقط، وسماكته 16.7 ملم، أما الشاشة فيه فأتت بمقاس 11.6 بوصة، وذاكرة التخزين الداخلية 32 غيغابايت، ويبلغ سعره في المملكة المتحدة نحو 230 جنيها إسترلينياً.