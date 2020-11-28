تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تعود إلى سوق الحواسب.. وتطلق جهازَيْن جديدين!

Lebanon 24
28-11-2020 | 06:00
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كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قررت العودة إلى المنافسة في سوق الحواسب المحمولة، حيث أعلنت عن حاسبين جديدين من طراز "Chromebook" بمواصفات مميزة.

وبحسب ما نقل موقع "3dnews" عن الخبراء في "سامسونغ" فإنّ حاسبي "Chromebook 4" و"Chromebook 4 Plus" يتمتعان بتقنيات عملية تجعل منهما من بين أكثر الحواسب منافسة وموثوقية في الوقت الحالي.

ويضمن الأداء الجيد لهذين الجهازين معالجات من نوع "Intel Celeron N4000"، وذواكر وصول عشوائي "4 غيغابايت من نوع LPDDR4" يمكن زيادة سعتيهما، وأنظمة تشغيل "ChromeOS" تدعم الوصول إلى خدمات وتطبيقات غوغل وتطبيقات أنظمة "أندرويد".

ويأتي حاسب "Chromebook 4" بهيكل مميز مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات، وزنه 1.18 كلغ فقط، وسماكته 16.7 ملم، أما الشاشة فيه فأتت بمقاس 11.6 بوصة، وذاكرة التخزين الداخلية 32 غيغابايت، ويبلغ سعره في المملكة المتحدة نحو 230 جنيها إسترلينياً.
 
أما حاسب "Chromebook 4 Plus" فأتى بهيكل أكبر مصنوع من البلاستيك أيضاً، يزن 1.6 كلغ، وسماكته 16.5 ملم، مجهز بشاشة بمقاس 15.6 بوصة، وذواكر تخزين داخلية 32 و64 غيغابايت، ومنافذ "USB-C"، وتقنيات للتعامل مع مساعد "غوغل" الصوتي.

المصدر: روسيا اليوم
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