تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تكشف عن أوّل ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية!

Lebanon 24
28-11-2020 | 12:00
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كشفت شركة "شاومي" الصينية عن أول ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية "Redmi"، وهي "Redmi Watch"، وبسعر منافس لا يتعدّى الـ45 دولاراً.

وبحسب ما أورد موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فإنّ الساعة تأتي بشكل مستطيل مع المجموعة المعتادة في الساعات الذكية من وظائف تتبع اللياقة ونبضات القلب والنوم.

وتقدم "Redmi Watch" شاشة من نوع "IPS LCD" بقياس 1.4 بوصة، وبدقة 320×320 بكسلًا، مع طبقة للحماية من زجاج 2.5D. ويمكن الاختيار من بين مجموعة من الألوان، وهي: الأسود، والأبيض، والأزرق. وهي تأتي مع أساور مصنوعة من السيليكون باللونين الأخضر، والوردي.

وتأتي الساعة مع أكثر من 120 وجهًا يمكن تغييرها من خلال تطبيق "Mi Fit"، حيث يمكن للساعة الاتصال بالهواتف من خلال تقنية البلوتوث 5.0، وهي تأتي مع دعم لتقنية (الاتصال القريب المدى) "NFC". وهي مقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا.

ويمتد عمر بطارية "Redmi Watch" حتى 7 أيام من الاستخدام العادي، و12 يومًا عند تفعيل وضع توفير الطاقة. ويمكن أن تُشحن الساعة من 0% إلى 100%في غضون ساعتين فقط.

وتتميز الساعة بتتبع 7 أوضاع رياضية، وهي: الجري في الهواء الطلق، والجري الداخلي، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، والمشي، والسباحة في المسبح والأنشطة الحرة.

ويمكن أيضًا استخدام الساعة الجديدة من "شاومي" للتحدث إلى "Xiao AI"، وهو المساعد الافتراضي المستقر التابع للشركة، عبر "الميكروفون" المدمج.

وستتوفر ساعة "Redmi Watch" في الصين بسعر يعادل 45 دولاراً وسيبدأ شحنها اعتبارًا من 1 كانون الأول المقبل.
 
 
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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