تكنولوجيا وعلوم

هذا هو موعد إطلاق عملة "فيسبوك" الرقمية "ليبرا"!

Lebanon 24
28-11-2020 | 15:00
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كشفت تقارير صحافية عن موعد انطلاق عملة "فيسبوك" الرقمية "ليبرا".
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أمس الجمعة، أن عملة "فيسبوك" الرقمية "ليبرا"، تستعد للانطلاق في كانون الثاني المقبل، وذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن 3 مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع. 
ونقلت الصحيفة عن لسان أحد المصادر أن رابطة "ليبرا" التي مقرها جنيف، التي ستصدر العملة وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

وتسعى الرابطة، التي تضم "فيسبوك" ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

يشار إلى أنّ العملات المستقرة قد صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل "بتكوين"، مما يجعلها نظرياً أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

والعملة الرقمية الجديدة ترسم الطريق لنظام مصرفي جديد يعتمد على سرعة وسهولة عمليات الشراء وتحويل الأموال دون أي قيود أو رسوم بنكية مرتفعة.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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