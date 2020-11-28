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تكنولوجيا وعلوم
حكومة روسيا تدعو لإنشاء بدائل محلية عن "يوتيوب"
Lebanon 24
28-11-2020
|
21:00
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دعت السلطات الروسية إلى إنشاء مواقع محلية لاستضافة ومشاركة الفيديوهات، بهدف وضع حد لهيمنة موقع "يوتيوب" الأمريكي في هذا المجال.
وجاءت هذه الدعوة في بيان نشرتها هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ("روس بوتريب نادزور") اليوم السبت، بشأن رسالة بعثتها إلى شبكة "غوغل" بعد إغلاق "يوتيوب" التابع لها قنوات وكالة ANNA NEWS الروسية.
وطالبت الهيئة الفدرالية "غوغل" بالتراجع عن هذا الإجراء واستئناف الوصول إلى قنوات الوكالة الروسية بأسرع وقت ممكن، متهمة الشركة الأمريكية بـ"انتهاج سياسة الرقابة القمعية المشددة بحق وسائل الإعلام الروسية"، وتابعت أن هذا الأمر "غير مقبول ويخالف المبادئ الأساسية لحرية تبادل المعلومات".
واختتم البيان بالقول: "نلفت انتباه وسائل الإعلام الروسية إلى ضرورة وضع قنوات المعلومات في مواقع استضافة الفيديوهات الوطنية، وندعو شركات الإنترنت الرائدة في البلاد إلى مساعدة وسائل الإعلام الروسية في إنشاء هذه المواقع والترويج لها".
المصدر: روسيا اليوم
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