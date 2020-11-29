تكنولوجيا وعلوم

بشروط جديدة... تويتر يعيد امتياز "العلامة الزرقاء" في 2021

Lebanon 24
29-11-2020 | 22:00
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أعلن موقع التغريدات "تويتر" أنه سيعيد عملية تفعيل توثيق الحسابات عبر منصته، وذلك في العام المقبل 2021.

وأكد "تويتر" أنه سيتم إعادة توثيق الحسابات في وقت مبكر من العام الجديد، والتي ستكون مصحوبة بشروط جديدة لمن يرغب في الحصول على "العلامة الزرقاء الصغيرة".

وطلب "تويتر" من مستخدميه في إعلانه إبداء تعليقاتهم على مسودة طرحها، والتي تتعلق بطلب الحصول على التوثيق.

وفي حال عدم إضافة موقع التغريدات شروطا جديدة بشأن توثيق الحسابات، فإن الحسابات المؤهلة للحصول على هذا الامتياز مازالت تشمل الحسابات الحكومية والشركات والعلامات التجارية والمنظمات غير الربحية وحسابات وسائل الإعلام الإخبارية والترفيه والرياضة والنشطاء والمنظمين، إضافة إلى ما يشير إليه "تويتر" بأنهم "أفراد مؤثرون آخرون"، والحصول على توصيف في إحدى وسائل الإعلام.

كما أعلن "تويتر" عن مسودة قواعد جديدة توضح متى يمكن سحب شارة التوثيق من الحساب، ومنها إذا غيّر مستخدم اسمه المعروض أو سيرته الذاتية بغرض تضليل الأشخاص بشأن هويته الحقيقية.

ويعتزم "تويتر" أن يطرح سياسته النهائية بشأن توثيق الحسابات في 17 كانون الأول المقبل، وذلك بعد تلقيه التعليقات والاقتراحات من المستخدمين.

وكشف "تويتر" في إعلانه الثلاثاء الماضي أنه لن يكتفي فقط بمنح "العلامة الزرقاء" لتمييز الحسابات، موضحا أنه سيلتزم بمنح المستخدمين المزيد من الطرق للتعريف بأنفسهم من خلال ملفاتهم الشخصية، مؤكدا أن "هذه مجرد بداية لما خطط له لعام 2021".

المصدر: سبوتنيك
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