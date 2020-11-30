الكشف عن أحد ألغاز مثلث برمودا.. تفاصيل مذهلة!

كشف عدد من باحثي أعماق البحار، عن اكتشاف علمي مثير يفضح أحد أسرار مثلث برمودا.

وتشتهر هذه المنطقة الواقعة في بحر سارجاسو بأحداث غريبة، بما في ذلك اختفاء السفن والطائرات. وهذه المرة اكتشف العلماء سبب ظهور علامات غريبة على أجسام الكائنات الحية الي تعيش في "المثلث"، حسب Express البريطانية.

وفقًا للعلماء، تقع واحدة من أعمق النقاط على هذا الكوكب، أي خندق بورتوريكو، على أراضي المثلث. ويزيد عمقه عن 9000 متر - ضوء الشمس لا يخترقه، لكن الحيوانات الغريبة لا تزال تعيش هناك.

وقال الباحثون إنه على عمق ثلاثة آلاف متر تعيش أسماك القرش البرازيلية المضيئة - وهي حيوانات مفترسة صغيرة لا يتجاوز طول جسمها 60 سنتيمترا. ويطلق البريطانيون على أسماك القرش اسم "cookiecutter shark". حصل على هذا الاسم بسبب الشكل الغريب للدغات التي يتركها القرش على أجسام الكائنات البحرية. وكانت هذه اللدغات هي سبب ظهور العلامات الغريبة على أجساد الكائنات في مثلث برمودا.