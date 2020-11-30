تكنولوجيا وعلوم

iPad Pro‏ لعام 2021 قد يحتوي مودم ‏‎5G‎‏ من صناعة آبل

Lebanon 24
30-11-2020 | 09:00
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كشف تسريب جديد أن حواسيب آيباد اللوحية من طراز iPad Pro ستكون الأولى في اختبار هوائيات 5G طورتها شركة آبل بنفسها.

وخلال المدة الماضية، تكرر الحديث عن أن حواسيب iPad Pro القادمة ستتخلى عن شاشات LCD القديمة لتستخدم التقنية الجديدة mini-LED، التي تستخدم نوعًا من الإضاءة الخلفية سيسمح لشركة آبل بزيادة سطوع أو تعتيم مناطق محددة من الشاشة، بدلًا من زيادة السطوع أو التعتيم لكامل الشاشة. وتهدف الشركة من خلال هذه التقنية إلى تحسين التجربة البصرية، خاصةً من خلال زيادة أداة التباين لحواسيب iPad Pro.

ونشر موقع DigiTimes أن شركة آبل تعمل حاليًا على تطوير وحدة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم تقنية الترددات الفائقة العلو mmWave، وستستخدم الوحدة في حواسيب iPad اللوحية المتقدمة المواصفات لعام 2021.

وأُشيع سابقًا بأن آبل تعتزم تضمين وحدة mmWave 5G الجديدة في هواتف آيفون للعام المقبل، ولكن هذا التطبيق قد يعني أن الشركة تريد اختبارها أولًا.

وستستخدم وحدة (الهوائي-في-الحزمة) AiP من آبل لحواسيب iPad Pro بدعم طيف أعلى من شبكات الجيل الخامس بتردد 6 جيجاهرتز، والذي يُعرف أيضًا باسم mmWave 5G. وهو تقريبًا النوع ذاته من طيف 5G الذي تدعمه طُرز iPhone 12 التي أُطلقت حصريًا للولايات المتحدة. ولكن الاختلاف هو أن حواسيب iPad Pro لعام 2021 ستستخدم مكونًا صنعته آبل بنفسها.

يُشار إلى أن تقرير من موقع TheElec نُشر قبل أيام ذكر أن شركة آبل تستعد لاعتماد شاشات OLED من إنتاج سامسونغ وإل جي لحواسيب iPad Pro اللوحية – التي من المفترض إطلاقها في العام المقبل – بدلًا من شاشات LCD.

وذكر التقرير أن كلًا من شركتي سامسونغ وإل جي – اللتين توفران حاليًا شاشات OLED لأجهزة iPhone – تعملان على تطوير شاشة OLED الجديدة للحواسيب اللوحية الجديدة التي قد تطلقها الشركة في النصف الثاني من عام 2021.
المصدر: العربية
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