تكنولوجيا وعلوم

تقارير تحذّر: حساباتكم على "إنستغرام" يتحكّم بها المعلنون!

Lebanon 24
30-11-2020 | 15:00
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حذّرت تقارير صحافية عالمية من أنّ منصة "إنستغرام" الشهيرة الخاصة بالصور والفيديوهات باتت تتبع إجراء جديداً يسمح للمعلنين في التحكم بحسابات المستخدمين.

وأوضح تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أنّ الإجراء الجديد يشكل خطراً كبيراً على مستخدمي "إنستغرام"، لأنّه يهدد خصوصيتهم بشكل واضح.
 
وأشار التقرير إلى أنّ شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "إنستغرام"، باتت تسمح حاليا للمعلنين بإنشاء إعلانات دعائية على حسابات المستخدمين، ما يمنحهم إمكانية التحكم في تلك الحسابات وإظهار إعلانات معينة عليها.
وتمنح تلك الأداة أيضاً المؤثرين تحديد متى تتم رعاية منشوراتهم من قبل شركة أو علامة تجارية معينة.

وقالت "فيسبوك" في منشور حديث: "إنستغرام تطلق تلك الأداة لتمكين المعلنين من إنشاء إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية دون الحاجة إلى أخذ إذن صاحب الحساب وتظهر المنشورات بشكل طبيعي على حسابه".

وأشارت "فيسبوك" إلى أن أداة التحكم الجديدة مرتبطة بضوابط كبيرة، لا تسمح للمعلنين بالعبث بحسابات المستخدمين.

ولم تحدد "فيسبوك" ماهية تلك الضوابط التي ستفرضها على "إنستغرام"، خاصة بعدما بات التحكم متاحاً في يد المعلنين.

وتتضمن إعلانات المحتوى التي يمكن للمعلنين نشرها على حسابات المستخدمين من دون إذن منهم القصص أو العناصر القابلة للنقر أو الإشارات إلى خدمات أو مواقع، وما إلى ذلك من أمور.
المصدر: سبوتنيك
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