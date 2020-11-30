تكنولوجيا وعلوم

حواسيب "iPad Pro" من "آبل" ستكون الأولى في اختبار هوائيات "5G"!

Lebanon 24
30-11-2020 | 18:00
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كشف تسريب جديد أنّ حواسيب "آيباد" اللوحية من طراز "iPad Pro" ستكون الأولى في اختبار هوائيات "5G" طورتها شركة "آبل" بنفسها.

وبحسب ما نقل موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" عن موقع "DigiTimes"، فإنّه خلال المدة الماضية، تكرر الحديث عن أن حواسيب "iPad Pro" القادمة ستتخلى عن شاشات "LCD" القديمة لتستخدم التقنية الجديدة "mini-LED"، التي تستخدم نوعًا من الإضاءة الخلفية سيسمح لشركة "آبل" بزيادة سطوع أو تعتيم مناطق محددة من الشاشة، بدلًا من زيادة السطوع أو التعتيم لكامل الشاشة.
 
وتهدف الشركة من خلال هذه التقنية إلى تحسين التجربة البصرية، خاصةً من خلال زيادة أداة التباين لحواسيب "iPad Pro".

ووفقاً للموقع، فإنّ شركة "آبل" تعمل حاليًا على تطوير وحدة لشبكات الجيل الخامس "5G" التي تدعم تقنية الترددات الفائقة العلو "mmWave"، وستستخدم الوحدة في حواسيب "iPad" اللوحية المتقدمة المواصفات لعام 2021.

وأُشيع سابقًا بأن "آبل" تعتزم تضمين وحدة "mmWave 5G" الجديدة في هواتف "آيفون" للعام المقبل، ولكن هذا التطبيق قد يعني أن الشركة تريد اختبارها أولًا.

وستستخدم وحدة (الهوائي-في-الحزمة) "AiP" من آبل لحواسيب "iPad Pro" بدعم طيف أعلى من شبكات الجيل الخامس بتردد 6 غيغاهرتز، والذي يُعرف أيضًا باسم "mmWave 5G". وهو تقريبًا النوع ذاته من طيف 5G الذي تدعمه طُرز "iPhone 12" التي أُطلقت حصريًا للولايات المتحدة. ولكن الاختلاف هو أن حواسيب "iPad Pro" لعام 2021 ستستخدم مكونًا صنعته "آبل" بنفسها.
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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