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تكنولوجيا وعلوم
"تلغرام" يستعد لإطلاق ميزة جديدة
Lebanon 24
30-11-2020
|
21:00
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يستعد تطبيق "تلغرام" للمحادثة لإطلاق ميزة جديدة تمكن مستخدميه من التواصل بشكل جماعي.
وسيطلق البرنامج ميزته الجديدة ممثلة بالمكالمة الجماعية، بحسب ما نشر على موقعه الخاص.
ويمكن إنشاء مثل هذه الدردشة بواسطة شخص واحد يقوم بتحديد الأشخاص المطلوب إجراء مثل هذا النوع من المكالمات بينهم.
هذا وظهرت الدردشات الصوتية في الإصدار التجريبي من Telegram 7.3 لنظام Android، ولكنها ستظهر قريبًا في الإصدار. ومنذ شهر آب وحتى الآن، تم اختبار مكالمات الفيديو في برنامج المراسلة فقط بين مستخدمين اثنين.
يذكر بأن "تلغرام" كان قد تقدم في وقت سابق بشكوى مكافحة احتكار رسمية إلى الاتحاد الأوروبي ضد متجر تطبيقات "آبل".
ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، جاء في الشكوى المقدمة رسميا إلى رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر: "إنه يجب على آبل السماح للمستخدمين بفرصة تنزيل البرامج من خارج متجر التطبيقات، كما تؤكد الشكوى على أن المطورين يجب أن يقبلوا شروط آبل، ومن ضمنها عمولة بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق، من أجل الوصول إلى مئات الملايين من الناس الذين يستخدمون أجهزة آيفون".
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