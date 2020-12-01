تكنولوجيا وعلوم

نسخة شبابية من كيا.. تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-770719-637423627449066844.png
Doc-P-770719-637423627449066844.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظرا للإقبال الكبير على سيارات Ceed في العامين الأخيرين قررت شركة كيا طرح نسخ مميزة من هذه السيارات، لتجتذب من خلالها محبي المركبات الشبابية والعصرية.

وتأتي النسخ المعدلة الجديدة من سيارات Ceed بهيكل هاتشباك رياضي يتميز بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة وخطوط بارزة تحسن انسيابية الهواء على السرعات العالية.

كما حصلت هذه السيارات أيضا على أنظمة فرامل رياضية خاصة، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 15 و16 إنشا، وأنظمة تعليق مطورة تحافظ على الثبات على المنعطفات الخطرة.
 
 
 
وجهزت هذه المركبات بقمرة مميزة فيها مقاعد رياضية مخصصة لـ 5 ركاب، وبواجهة قيادة فيها شاشة كبيرة متطورة يمكن من خلالها التحكم بجميع أنظمة السيارة والاطلاع على الحالة الفنية والتقنية لجميع أقسام المركبة الأساسية.
 
وزودت Ceed الجديدة أيضا بمقود رياضي ومنظومات إلكترونية للتحكم بحرارة المقاعد والمقود، ومنظومات لطي المرايا الجانبية وإغلاق النوافذ أوتوماتيكيا عند ركن المركبة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ومنظومات تساعد على تشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد، ومنظومات تساعد السائق على ركنها في الأماكن الضيقة.
 
 
وتطرح هذه السيارات بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 128 حصانا، ومحركات T-GDI توربينية بعزم 140 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 160 حصانا، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

ويمكن لهذه السيارات زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كلم/سا.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-11-30
21:00 | 2020-11-30
18:00 | 2020-11-30
15:00 | 2020-11-30
12:00 | 2020-11-30
09:00 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website