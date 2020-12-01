تكنولوجيا وعلوم

تهدد ملايين الحواسب.. صدفة تكشف عن ثغرة خطيرة!

Lebanon 24
01-12-2020 | 09:00
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أعلنت مواقع مهتمة بشؤون البرمجة والإنترنت عن اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة قد تهدد أمن بيانات ملايين الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز القديمة.

وأشارت عدة مواقع إلى أن الخبير التقني والباحث الفرنسي في أمن المعلومات، كليمينت لابرو، اكتشف عن طريق الصدفة ثغرة برمجية قد تسبب تهديدا على أنظمة "ويندوز-7" وبرمجيات Windows Server 2008 R2.

وتبعا للباحث فإن "الثغرة التي اكتشفها  عن طريق الصدفة  حين كان يدرس طرقا جديدة لتعزيز أمن أنظمة ويندوز، قد تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى أنظمة تشغيل الحواسب الضعيفة الحماية وتغيير مفاتيح دخول تلك الأنظمة لاستغلال هذه العملية في التجسس على برمجيات الأجهزة".

ويشير بعض خبراء التقنية إلى أن مايكروسوفت قد علمت على الأغلب بوجود الثغرة المذكورة، لكن من غير المعروف بعد فيما إذا كانت ستعالجها أو ستطلق تحديثات لأنظمة ويندوز القديمة، كونها تنوي التخلي عن دعم هذه الأنظمة تقنيا وبرمجيا بالمجان مع الوقت لحث المستخدمين على الانتقال إلى أنظمة "ويندوز-10" الحديثة التي تطلق لها تحديثات أمنية باستمرار.

ولزيادة حماية أجهزة الكمبيوتر يمكن لمستخدمي أنظمة "ويندوز-7" حاليا الحصول على بعض التحديثات الأمنية عبر برنامج الدعم المدفوع ESU، أو الاعتماد على برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية التي ما زالت تدعم هذه الأنظمة.
المصدر: روسيا اليوم
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