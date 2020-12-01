19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تهدد ملايين الحواسب.. صدفة تكشف عن ثغرة خطيرة!
Lebanon 24
01-12-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مواقع مهتمة بشؤون البرمجة والإنترنت عن اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة قد تهدد أمن بيانات ملايين الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز القديمة.
وأشارت عدة مواقع إلى أن الخبير التقني والباحث الفرنسي في أمن المعلومات، كليمينت لابرو، اكتشف عن طريق الصدفة ثغرة برمجية قد تسبب تهديدا على أنظمة "ويندوز-7" وبرمجيات Windows Server 2008 R2.
وتبعا للباحث فإن "الثغرة التي اكتشفها عن طريق الصدفة حين كان يدرس طرقا جديدة لتعزيز أمن أنظمة ويندوز، قد تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى أنظمة تشغيل الحواسب الضعيفة الحماية وتغيير مفاتيح دخول تلك الأنظمة لاستغلال هذه العملية في التجسس على برمجيات الأجهزة".
ويشير بعض خبراء التقنية إلى أن مايكروسوفت قد علمت على الأغلب بوجود الثغرة المذكورة، لكن من غير المعروف بعد فيما إذا كانت ستعالجها أو ستطلق تحديثات لأنظمة ويندوز القديمة، كونها تنوي التخلي عن دعم هذه الأنظمة تقنيا وبرمجيا بالمجان مع الوقت لحث المستخدمين على الانتقال إلى أنظمة "ويندوز-10" الحديثة التي تطلق لها تحديثات أمنية باستمرار.
ولزيادة حماية أجهزة الكمبيوتر يمكن لمستخدمي أنظمة "ويندوز-7" حاليا الحصول على بعض التحديثات الأمنية عبر برنامج الدعم المدفوع ESU، أو الاعتماد على برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية التي ما زالت تدعم هذه الأنظمة.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
هل نستفيق على غارة اسرائيلية على لبنان؟
Lebanon 24
هل نستفيق على غارة اسرائيلية على لبنان؟
12:30 | 2020-11-30
30/11/2020 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرار مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم الميكانيك
Lebanon 24
إقرار مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم الميكانيك
15:52 | 2020-11-30
30/11/2020 03:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
21:11 | 2020-11-30
30/11/2020 09:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ايام على إغتيال زاده.. مقتل القائد بالحرس الثوري الايراني مسلم شهدان على حدود سوريا
Lebanon 24
بعد ايام على إغتيال زاده.. مقتل القائد بالحرس الثوري الايراني مسلم شهدان على حدود سوريا
17:15 | 2020-11-30
30/11/2020 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكات جمال لبنان بين لحظات التتويج واليوم .. تغيّر كبير في ملامحهن! (صور)
Lebanon 24
ملكات جمال لبنان بين لحظات التتويج واليوم .. تغيّر كبير في ملامحهن! (صور)
12:00 | 2020-11-30
30/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:00 | 2020-12-01
نسخة شبابية من كيا.. تعرفوا إليها (فيديو)
23:00 | 2020-11-30
أميركا.. روبوت يدخل مطاراً ويخوض معركته ضدّ الفيروسات (فيديو)
21:00 | 2020-11-30
"تلغرام" يستعد لإطلاق ميزة جديدة
15:00 | 2020-11-30
تقارير تحذّر: حساباتكم على "إنستغرام" يتحكّم بها المعلنون!
12:00 | 2020-11-30
الكشف عن أحد ألغاز مثلث برمودا.. تفاصيل مذهلة!
09:00 | 2020-11-30
iPad Pro لعام 2021 قد يحتوي مودم 5G من صناعة آبل
فيديو
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
18:00 | 2020-11-30
01/12/2020 11:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
Lebanon 24
قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة.. ماذا سيحصل في مطار بيروت؟
09:00 | 2020-11-30
01/12/2020 11:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
Lebanon 24
شاهدوا لحظة سقوط محمد رمضان على الأرض أثناء تكريمه في دبي.. ومتابعون يسخرون
09:00 | 2020-11-30
01/12/2020 11:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact