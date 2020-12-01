تغريم "أبل" 10 ملايين يورو.. والسبب آيفون!

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية أنها سوف تفرض غرامة على شركة أبل بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) بسبب ادعاءات مضللة حول خصائص مقاومة الماء لمنتجاتها من هواتف "آيفون" .وواجهت الهيئة مشكلة مع الإعلانات التي تم فيها تقديم أحدث طرازات آي فون على أنها مقاومة للماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، على أعماق تتراوح بين 1 متر إلى 4 أمتار.عدم تحذير العملاءولم يتم تحذير العملاء بشكل صحيح من أن هذا يمكن أن يحدث فقط خلال "اختبارات معملية محددة ومراقبة" و"ليس في ظل ظروف الاستخدام العادية"، حسبما أشارت الهيئة في بيان.ممارسة عدوانيةكما تم تغريم شركة أبل لرفضها إصلاح الأضرار المتعلقة بالسوائل بموجب الضمان، حيث اعتبرتها الهيئة الرقابية الإيطالية "ممارسة تجارية عدوانية".وفي موقعها على الإنترنت، قالت أبل إن أحدث طرازات آيفون، بدءاً من "آيفون 7" المنتج عام 2016، هي "مقاومة للرذاذ والماء والغبار وتم اختبارها في ظل ظروف معملية خاضعة للتحكم".تنبيهكما نبهت المستهلكين لضرورة تجنب "السباحة أو الاستحمام بجهاز آي فون الخاص بك، أو تعريض جهاز آي فون الخاص بك لمياه مضغوطة أو مياه عالية السرعة، أو غمر جهاز آي فون في الماء عمداً".ولم ترد شركة أبل إيطاليا على الفور على طلب للتعليق.