تكنولوجيا وعلوم

روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2020 | 15:00
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تخطّط مدينة روسية لإنتاج 300 روبوت مطهر في عام 2021 سيتمّ إرسال بعضها إلى دول أخرى للإستفادة منها. 
 
وقالت ريجينا تسيغانكوفا، المدير التنفيذي لشركة "روبوسوفت"، إن مدينة إنوبوليس الروسية تخطّط لإنتاج 300 روبوت مطهر في عام 2021، سيتم إرسال بعضها إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة.
 
وأضافت تسيغانكوفا: "اليوم نريد أن نقدم مطهراً آلياً تم إنشاؤه لتطهير المساحات في الأماكن المزدحمة. إنه يعمل بشكل مستقل وتحت السيطرة"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وختمت تسيغانكوفا بالقول: "في عام 2021، نخطط لإنتاج 300 روبوت، وهناك بالفعل طلبات مسبقة من تركيا والإمارات العربية المتحدة، إلا أنّنا نخطّط لترك أغلبية الإنتاج في روسيا، فهناك طلب كبير من المطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن المزدحمة".
 
 
المصدر: سبوتنيك

تكنولوجيا وعلوم

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