"سامسونغ" قد توقف إنتاج هواتف "Galaxy Note" الشهيرة!



كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد توقف إنتاج سلسلة هواتفها الشهيرة "غالاكسي نوت" (Galaxy Note) العام المقبل.





وتُعد سلسلة "Galaxy Note"، المعروفة بشاشتها الكبيرة وقلم تدوين الملاحظات، إحدى سلسلتي هواتف "سامسونغ" المتميزة. وبحسب ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فإنّ هذه الخطوة تعكس التراجع الحاد في الطلب على الهواتف الذكية المتطورة بسبب جائحة فيروس "كورونا".وتُعد سلسلة "Galaxy Note"، المعروفة بشاشتها الكبيرة وقلم تدوين الملاحظات، إحدى سلسلتي هواتف "سامسونغ" المتميزة.

وليس لدى "سامسونغ" في الوقت الحالي خطط لتطوير نسخة جديدة من هواتف "غالاكسي نوت" لعام 2021.



وبدلاً من ذلك، يأتي النموذج ذو المواصفات العليا من سلسلة "Galaxy S21" مع قلم – الذي يباع بشكل منفصل – كما سيكون الإصدار التالي من هاتف "سامسونغ" القابل للطي متوافقًا مع القلم.



ويتم توجيه جهود تطوير الشركة – التي كان من المفترض أن يتم توجيهها في المعتاد إلى جالاكسي نوت – إلى هواتفها القابلة للطي.

وقال توم كانغ، المحلل في شركة الأبحاث "Counterpoint" إنّه "من المتوقع أن تنخفض مبيعات سلسلة "Galaxy Note" من سامسونغ بمقدار الخمس إلى 8 ملايين وحدة هذا العام، بينما من المرجح أن تنخفض مبيعات سلسلة "Galaxy S" بمقدار 5 ملايين إلى أقل من 30 مليونًا".



وأضاف: "انخفض الطلب على الهواتف الرائدة هذا العام والعديد من الناس لا يبحثون عن منتجات جديدة".



وتم إطلاق "Galaxy Note 20" في الولايات المتحدة هذا العام بسعر 999 دولار، على قدم المساواة مع "Galaxy S20"، بينما يبدأ "iPhone 12" بسعر 799 دولار.