تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" قد توقف إنتاج هواتف "Galaxy Note" الشهيرة!

Lebanon 24
01-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-770870-637424168964575783.jpg
Doc-P-770870-637424168964575783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية قد توقف إنتاج سلسلة هواتفها الشهيرة "غالاكسي نوت" (Galaxy Note) العام المقبل.
 
وبحسب ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فإنّ هذه الخطوة تعكس التراجع الحاد في الطلب على الهواتف الذكية المتطورة بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وتُعد سلسلة "Galaxy Note"، المعروفة بشاشتها الكبيرة وقلم تدوين الملاحظات، إحدى سلسلتي هواتف "سامسونغ" المتميزة.
 
وليس لدى "سامسونغ" في الوقت الحالي خطط لتطوير نسخة جديدة من هواتف "غالاكسي نوت" لعام 2021.

وبدلاً من ذلك، يأتي النموذج ذو المواصفات العليا من سلسلة "Galaxy S21" مع قلم – الذي يباع بشكل منفصل – كما سيكون الإصدار التالي من هاتف "سامسونغ" القابل للطي متوافقًا مع القلم.

ويتم توجيه جهود تطوير الشركة – التي كان من المفترض أن يتم توجيهها في المعتاد إلى جالاكسي نوت – إلى هواتفها القابلة للطي.
 
وقال توم كانغ، المحلل في شركة الأبحاث "Counterpoint" إنّه "من المتوقع أن تنخفض مبيعات سلسلة "Galaxy Note" من سامسونغ بمقدار الخمس إلى 8 ملايين وحدة هذا العام، بينما من المرجح أن تنخفض مبيعات سلسلة "Galaxy S" بمقدار 5 ملايين إلى أقل من 30 مليونًا".

وأضاف: "انخفض الطلب على الهواتف الرائدة هذا العام والعديد من الناس لا يبحثون عن منتجات جديدة".

وتم إطلاق "Galaxy Note 20" في الولايات المتحدة هذا العام بسعر 999 دولار، على قدم المساواة مع "Galaxy S20"، بينما يبدأ "iPhone 12" بسعر 799 دولار.
 
 

وأطلقت "سامسونغ" أول هاتف "غالاكسي نوت" في عام 2011، مما فتح آفاقًا جديدة في السوق لنماذج الشاشة الكبيرة، وساعدها في تجاوز شركة "آبل" لتصبح شركة صناعة الهواتف الذكية الكبرى في العالم لأول مرة في ذلك العام.

وقد تكون التقارير عن نهاية "Galaxy Note" مبالغاً فيها أو سابقة لأوانها، حيث استندت في الغالب إلى شائعات مفادها أن "Galaxy S21"، وخاصة "Galaxy S21 Ultra"، سيكتسب الميزة الوحيدة التي تميز المنتجين عن بعضهما بعضًا.

وتؤكد تقارير أخرى أنه سيظل هناك "Galaxy Note" في العام المقبل، لكن سامسونج ستطلق نموذجًا واحدًا فقط.

ويبدو أن الفكرة هي تقليل التركيز على هواتف "غالاكسي نوت" التالية خلال حدث "Unpacked" ونقل المستخدمين الحاليين إلى هواتف "Galaxy S" و"Galaxy Z".

وإذا كانت هذه الإستراتيجية تعمل على النحو المنشود، فمن المحتمل أن توقف سامسونج تشكيلة "Galaxy Note" في عام 2022.

 
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2020-12-01
15:00 | 2020-12-01
12:00 | 2020-12-01
09:00 | 2020-12-01
06:00 | 2020-12-01
23:00 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website