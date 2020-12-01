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تكنولوجيا وعلوم
يغسل بالماء والصابون... الإعلان عن أول هاتف مضاد للبكتيريا
Lebanon 24
01-12-2020
|
21:00
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من المعروف أن الهواتف الذكية بيئة مناسبة لانتشار كل أنواع البكتيريا والميكروبات، لكن شركة بريطانية ناشئة تقول إنها بصدد التخلص من هذه السمعة، عبر ابتكارها هاتفا ذكيا مضادا لجميع أنواع الجراثيم.
ذكر موقع "أوديتي سنترال"، أن هاتف "كات إس- 42" المعدل؛ سيكون أحد أفضل الأجهزة المقاومة للميكروبات، كما سيكون بالإمكان شراؤه بسعر معقول.
والهاتف طورته شركة Bullitt ومقرها مدينة ردينغ، وهو أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم يستخدم أيونات الفضة في مواد غلافه أثناء عملية التصنيع لوقف انتشار مسببات الأمراض وتكاثرها، في تقنية تسمى Biomaster.
وبحسب معيار IP68 الذي يصنف مقدار مقاومة الأجهزة الإلكترونية للغبار والجراثيم؛ فإن الهاتف الجديد الذي سيطرح في الأسواق مطلع عام 2021، حصل على أعلى درجة في هذا المجال.
على الرغم من أن هذه التقنية لا تقتل البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال، إلا أن الشركة تقول إنها يمكن أن تقلل البكتيريا الموجودة على الجهاز المحمول بنسبة 80% في غضون 15 دقيقة و99.9% في غضون 24 ساعة.
كما تؤكد الشركة ضرورة غسل هاتفها الجديد بشكل منتظم بالماء والصابون والمطهرات بل وحتى مواد التبييض للتأكد من بقائه نظيفا.
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