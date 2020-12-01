تكنولوجيا وعلوم

تكنولوجيا جديدة قادرة على تحويل مياه المريخ المالحة إلى وقود وأكسجين

Lebanon 24
01-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-770959-637424367310035735.jpg
Doc-P-770959-637424367310035735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نجح فريق من جامعة واشنطن بسانت لويس في تطوير نظام قادر على تحويل مياه كوكب المريخ المالحة والمتجمدة إلى وقود وأكسجين.

وتستخدم التكنولوجيا الجديدة الكهرباء لتكسير مياه المريخ المتجمدة المالحة، وتحويلها إلى أكسجين وهيدروجين، وقد ثبت أنها تعمل في جو المريخ عند 33 درجة فهرنهايت.

 
وينتج ذلك المحلل الكهربائي أيضا كمية من الأكسجين تزيد بمقدار 25 مرة عن تجربة استخدام موارد المريخ التي أجرتها وكالة "ناسا" الفضائية، وتم إطلاقها مع المركبة التي انطلقت في مهمة إلى "الكوكب الأحمر" في تموز 2020.
وبحسب ما ذكره موقع "إنفرس"، فإن جهاز المحلل الكهربائي مصمم من جانبين، أحدهما يقسم الماء ليشكل أيون الهيدروكسيل، والآخر يقسمه مرة أخرى لإنتاج الأكسجين.

وأكد أحد المشاركين في الاختراع الجديد، فيجاي راماني، من جامعة واشنطن أن "المحلل الكهربي للمريخ سيغير بشكل جذري الحسابات اللوجستية للبعثات إلى المريخ، وأقربها التي ستحدث في عام 2033، وما بعد ذلك في المستقبل". وأضاف أن "هذه التكنولوجيا مفيدة بنفس القدر على كوكب الأرض، حيث تفتح المحيطات كمصدر قابل للحياة للأكسجين والوقود".

ويدرك العلماء أنه من أجل العيش على كوكب المريخ، حتى ولو مؤقتا، سيحتاج رواد الفضاء إلى تصنيع بعض احتياجاتهم الخاصة على "الكوكب الأحمر"، خاصة الأكسجين للتنفس والوقود لتزويد مركبتهم به من أجل العودة إلى الأرض.

ويأمل الفريق العلمي المطور للمحلل الكهربائي أن يتعاون مع وكالة "ناسا" الفضائية لمواصلة تطوير، وأيضا استخدامه لمساعدة الغواصين على استكشاف بيئات مجهولة في أعماق البحار.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2020-12-01
18:00 | 2020-12-01
15:00 | 2020-12-01
12:00 | 2020-12-01
09:00 | 2020-12-01
06:00 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website