تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ قد تطلق واحداً من أرخص هواتفها بنظام 5G!

Lebanon 24
02-12-2020 | 06:00
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ذكرت بعض الصفحات والمواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تعمل على تطوير هاتف قد يصبح أحد أرخص الهواتف التي أنتجتها لتعمل مع شبكات 5G.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Galaxy A32 5G، وسيجهز بهيكل أنيق من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وشاشة OLED عالية الدقة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.
 
كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى منفذين لبطاقات الاتصال.
 
 
 
وتبين الصور التي سربت لتصميم هذا الجهاز أن سامسونغ ستزوده بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الجانب الأيمن لهيكله، وعلى منفذ USB Type C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأن الحافة السفلية لهيكله ستحوي على مايكروفون ومكبر للصوت.
 
أما الكاميرا الأساسية له فستكون على يسار الواجهة الخلفية، وستكون ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل تبعا للتسريبات، وبجانب عدساتها الموضوعة بشكل طولي سيثبت مصباحا إضاءة مزدوجان من نوع LED.
المصدر: روسيا اليوم
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