تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تعلن عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى "أندرويد 11"

Lebanon 24
02-12-2020 | 21:00
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تعتزم شركة "سامسونغ" تحديث جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية تقريبا إلى نظام التشغيل "أندرويد 11" في عام 2021.

ووفقا لموقع "PhoneArena"، فإن أول هواتف الشركة من طراز "غالكسي إس 20" و"غالكسي إس 20+" و"غالكسي إس 20 أولترا" ستحصل على نظام "أندرويد 11" في البداية.

ومن ثم ستلحقها الهواتف التالية من شركة سامسونغ:

Galaxy S10
Galaxy S10+
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10+
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Fold 2
وتخطط الشركة لإصدار تحديث مستقر لأنظمة أندرويد لنماذج مختلفة على مدار سنة 2021، حيث تلقت أجهزة "غالكسي تاب أي8" آخر تحديث في سبتمبر من عام 2019.
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