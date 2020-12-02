"سامسونغ" تعلن عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى "أندرويد 11"

تعتزم شركة "سامسونغ" تحديث جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية تقريبا إلى نظام التشغيل "أندرويد 11" في عام 2021.ووفقا لموقع "PhoneArena"، فإن أول هواتف الشركة من طراز "غالكسي إس 20" و"غالكسي إس 20+" و"غالكسي إس 20 أولترا" ستحصل على نظام "أندرويد 11" في البداية.ومن ثم ستلحقها الهواتف التالية من شركة سامسونغ:Galaxy S10Galaxy S10+Galaxy S10 LiteGalaxy Note 10Galaxy Note 10+Galaxy Note 20Galaxy Note 20 UltraGalaxy Z FlipGalaxy Z Fold 2وتخطط الشركة لإصدار تحديث مستقر لأنظمة أندرويد لنماذج مختلفة على مدار سنة 2021، حيث تلقت أجهزة "غالكسي تاب أي8" آخر تحديث في سبتمبر من عام 2019.