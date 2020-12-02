18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"سامسونغ" تعلن عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى "أندرويد 11"
Lebanon 24
02-12-2020
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم شركة "سامسونغ" تحديث جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية تقريبا إلى نظام التشغيل "أندرويد 11" في عام 2021.
ووفقا لموقع "PhoneArena"، فإن أول هواتف الشركة من طراز "غالكسي إس 20" و"غالكسي إس 20+" و"غالكسي إس 20 أولترا" ستحصل على نظام "أندرويد 11" في البداية.
ومن ثم ستلحقها الهواتف التالية من شركة سامسونغ:
Galaxy S10
Galaxy S10+
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10+
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Fold 2
وتخطط الشركة لإصدار تحديث مستقر لأنظمة أندرويد لنماذج مختلفة على مدار سنة 2021، حيث تلقت أجهزة "غالكسي تاب أي8" آخر تحديث في سبتمبر من عام 2019.
تابع
الأكثر قراءة
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
Lebanon 24
سعر الصرف الثابت انتهى.. الدولار في الـ 2021 بـ15 ألف؟!
07:00 | 2020-12-02
02/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
Lebanon 24
استنفار أمني كبير في الضاحية!
12:00 | 2020-12-02
02/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:11 | 2020-12-02
02/12/2020 09:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
Lebanon 24
نجوى كرم تتحدّث للمرّة الأولى عن تفاصيل ارتباطها: كنت زوجة ثانية
09:00 | 2020-12-02
02/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2020-12-02
آبل تسعى لتحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات
17:08 | 2020-12-02
هاتف هواوي الجديد من سلسلة هواتف Y يلفت الإنتباه وسيتوفر قريباً في لبنان
15:00 | 2020-12-02
خرائط غوغل تطرح تحديثا يحوله إلى تطبيق "مجتمعي"
12:00 | 2020-12-02
بحال سرقته.. كيف تستعيد حساب واتساب؟
09:00 | 2020-12-02
تطوير ذكاء اصطناعي من غوغل يحل معضلة علمية عمرها 50 عاما
06:00 | 2020-12-02
سامسونغ قد تطلق واحداً من أرخص هواتفها بنظام 5G!
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 02:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 02:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact