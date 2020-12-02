هاتف هواوي الجديد من سلسلة هواتف Y يلفت الإنتباه وسيتوفر قريباً في لبنان

منذ إطلاقها لأول مرة، يُنظر إلى سلسلة هواتف HUAWEI Y على أنها توفر هواتف قوية. لقد استمعت هواوي عن كثب إلى ما يحتاجه المستهلكون وتأمل في تجاوز توقعاتهم من خلال تقديم تصميم أنيق ودقيق، وتجربة عالية الأداء، وجودة موثوقة وقيمة كبيرة للغاية ، مما يجعلها رفيقًا رائعًا للمستخدمين لتحقيق أقصى استفادة. علاوة على ذلك، تقدم سلسلة هواتف HUAWEI Y طرازات بأسعار مختلفة للمستخدمين بميزانيات مختلفة.

بعد إطلاق هاتف HUAWEI Y9a، وهو طراز متطور في المجموعة، سيكون هاتف HUAWEI Y7a الجديد بسعر اقل. من الملصق الرسمي، يمكننا أن نرى أن هاتف HUAWEI Y7a سيأتي مع تقنية الشحن فائقة السرعةHUAWEI SuperCharge وبطارية كبيرة وكاميرا رباعية للتصوير مدعمة بالذكاء الاصطناعي وشاشة كبيرة ومساحة تخزين كبيرة.

مزوداً بتقنية شحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge

من شحن هاتفك بين عشية وضحاها، إلى إعادة الشحن السريع خلال وجبة الإفطار، حسنت تقنية الشحن المتقدمة اليوم بشكل كبير تجربة الشحن للمستخدمين. يخطو هاتف HUAWEI Y7a خطوة أخرى إلى الأمام ويستخدم HUAWEI SuperCharge لمنح المستخدمين إعادة شحن بسرعة البرق. استنادًا إلى تكوينات هاتف Y9a، من العدل أن نفترض أن هاتف Y7a من المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة تقنية HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط والتي تتيح للمستخدمين عدم إضاعة الوقت في انتظار شحنه.

مزوداً بكاميرا مطورة وشاشة أكبر

عندما يتعلق الأمر بقدرات الكاميرا، سيتم تجهيز هاتف HUAWEI Y7a بنظام كاميرا رباعي فائق الوضوح. تم تصميم كل كاميرا لوظيفة محددة أثناء التعاون لتقديم أداء متميز في سيناريوهات التصوير المختلفة مثل الصور عالية الدقة والزاوية فائقة الاتساع والبوكيه وتأثيرات الماكرو والمزيد.

تتيح لك الشاشة الأكبر حجمًا تجربة مشاهدة غامرة، سواء للألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

بالنسبة للعديد من مستخدمي الهواتف من الفئة الإبتدائية، تُعد سعة التخزين الصغيرة دائمًا عيبًا رئيسيًا، لذلك، لمعالجة هذا، يقدم هاتف HUAWEI Y7a ترقية كبيرة من حيث التخزين للمستخدمين الذين لديهم اهتمامات أوسع وأكثر سببًا لتخزين المزيد من ملفات الوسائط وتطبيقات الهاتف المحمول على الجهاز.

بالإضافة إلى ترقيات الأجهزة، يقدم HUAWEI Y7a تحسينات في برامجه أيضًا. يتضمن تضنت واجهة المستخدم EMUI 10.1 سهل الاستخدام مجموعة واسعة من الميزات البديهية والمرحة لتجربة ذكية. سيتم تثبيت هاتف HUAWEI Y7a مسبقًا مع متجر AppGallery مما يعني أن تنزيل أفضل التطبيقات أمر بسيط وسهل.

من الإنصاف أيضًا أن نقول إن هاتف HUAWEI Y7a سيكون جهازًا عمليًا على مستوى الدخول يلبي متطلبات المستهلكين وسيكون متاحًا قريباً. إذا كنت مهتمًا بهذا الجهاز الرائع، ترقبوا المزيد من التحديثات - قد يكون هناك المزيد من المفاجآت في المستقبل!