آبل تسعى لتحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات

قامت شركة آبل بالتعاقد مع صاحب رأس المال الاستثماري جوش إلمان للمساعدة في تحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات App Store.

وعينت شركة آبل إلمان، وهو نائب رئيس سابق للمنتجات في تطبيق تداول الأسهم Robinhood، لمساعدتها على تحسين اكتشاف تطبيقات iOS في متجر التطبيقات.

وأعلن إلمان الخبر عبر حسابه ضمن منصة تويتر، قائلاً: إنه سيترك أيضًا دوره كشريك في مجلس إدارة شركة Greylock Partners وكعضو في مجلس إدارة شركات التكنولوجيا البارزة، مثل: Discord و Medium.