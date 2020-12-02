تكنولوجيا وعلوم

آبل تسعى لتحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات

Lebanon 24
02-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-771343-637425312094915082.jpg
Doc-P-771343-637425312094915082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قامت شركة آبل بالتعاقد مع صاحب رأس المال الاستثماري جوش إلمان للمساعدة في تحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات App Store.

وعينت شركة آبل إلمان، وهو نائب رئيس سابق للمنتجات في تطبيق تداول الأسهم Robinhood، لمساعدتها على تحسين اكتشاف تطبيقات iOS في متجر التطبيقات.

وأعلن إلمان الخبر عبر حسابه ضمن منصة تويتر، قائلاً: إنه سيترك أيضًا دوره كشريك في مجلس إدارة شركة Greylock Partners وكعضو في مجلس إدارة شركات التكنولوجيا البارزة، مثل: Discord و Medium.

 

وقد يساعد انضمام إلمان إلى فريق متجر تطبيقات App Store في تحسين علاقة آبل مع المطورين بعد عام صعب إلى حد ما، حيث تم التشكيك في إشراف آبل على متجر التطبيقات من النقاد والمنافسين والمنظمين.

 
المصدر: اخبار الآن
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2020-12-02
17:08 | 2020-12-02
15:00 | 2020-12-02
12:00 | 2020-12-02
09:00 | 2020-12-02
06:00 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website