تكنولوجيا وعلوم

وداعا لضياع الهاتف.. قطعة إلكترونية مميزة ستساعدك بالعثور عليه

Lebanon 24
03-12-2020 | 09:00
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أعلنت مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة سامسونغ تطور قطعة إلكترونية مميزة ستساعد الناس في العثور على هواتفهم وأشيائهم المفقودة.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ حصلت على التراخيص اللازمة لتطوير قطعة إلكترونية تحمل الرمز EI-T5300، وستطلق في الأسواق تحت اسم Galaxy Smart Tag.

والقطعة الجديدة ستكون عبارة عن ميدالية إلكترونية صغيرة يمكن تعليقها مع الهاتف أو المفاتيح أو حقيبة اليد على سبيل المثال، وستحوي هذه الميدالية شرائح خاصة يمكن تعقب مكانها عبر الأقمار الصناعية وبواسطة تطبيق خاص موجود في الهاتف الذكي، ففي حال فقدان الهاتف مثلا يمكن الرجوع إلى التطبيق لمعرفة مكان وجوده، كما يمكن للمستخدم وصل أكثر من ميدالية عبر التطبيق الخاص به لمعرفة أماكن أشيائه المهمة المتصلة بتلك الميداليات في كل لحظة.

ومن المفترض أن تحصل ميداليات Galaxy Smart Tag على إمكانية الاتصال مع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وإمكانية نقل البيانات عبر تقنيات Ultra-Wideband أو شبكات LTE.

ومن المنتظر أن تعلن سامسونغ عن هذه التقنية بشكل رسمي في شهر يناير القادم خلال الحدث الذي ستكشف فيه عن هواتف Galaxy S21 المنتظرة.
المصدر: روسيا اليوم
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