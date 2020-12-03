22
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
وداعا لضياع الهاتف.. قطعة إلكترونية مميزة ستساعدك بالعثور عليه
Lebanon 24
03-12-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة سامسونغ تطور قطعة إلكترونية مميزة ستساعد الناس في العثور على هواتفهم وأشيائهم المفقودة.
وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ حصلت على التراخيص اللازمة لتطوير قطعة إلكترونية تحمل الرمز EI-T5300، وستطلق في الأسواق تحت اسم Galaxy Smart Tag.
والقطعة الجديدة ستكون عبارة عن ميدالية إلكترونية صغيرة يمكن تعليقها مع الهاتف أو المفاتيح أو حقيبة اليد على سبيل المثال، وستحوي هذه الميدالية شرائح خاصة يمكن تعقب مكانها عبر الأقمار الصناعية وبواسطة تطبيق خاص موجود في الهاتف الذكي، ففي حال فقدان الهاتف مثلا يمكن الرجوع إلى التطبيق لمعرفة مكان وجوده، كما يمكن للمستخدم وصل أكثر من ميدالية عبر التطبيق الخاص به لمعرفة أماكن أشيائه المهمة المتصلة بتلك الميداليات في كل لحظة.
ومن المفترض أن تحصل ميداليات Galaxy Smart Tag على إمكانية الاتصال مع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وإمكانية نقل البيانات عبر تقنيات Ultra-Wideband أو شبكات LTE.
ومن المنتظر أن تعلن سامسونغ عن هذه التقنية بشكل رسمي في شهر يناير القادم خلال الحدث الذي ستكشف فيه عن هواتف Galaxy S21 المنتظرة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
Lebanon 24
معلومات جديدة عن العقيد المتقاعد الذي وُجد جثة بمنزله في قرطبا
16:56 | 2020-12-02
02/12/2020 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
Lebanon 24
خبير يحذر: الدولار غير محصن.. وتوقعات بانخفاضه بأكثر من 30%
15:00 | 2020-12-02
02/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
Lebanon 24
"أمر مخيف".. تشريح جثث موتى كورونا يكشف مفاجأة
15:30 | 2020-12-02
02/12/2020 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
Lebanon 24
بالأسماء.. هذه التعيينات الجديدة في مديرية المخابرات
16:15 | 2020-12-02
02/12/2020 04:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
Lebanon 24
فضيحة "الحربية" بالتفاصيل: استدعاء قهوجي وأسماء كبيرة وملايين الدولارات بالحسابات
06:03 | 2020-12-03
03/12/2020 06:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2020-12-03
"هواوي" ونقابة تكنولوجيا المعلومات اللبنانية تطلقان برنامج "بذور من أجل المستقبل 2020"
06:00 | 2020-12-03
مازدا تعلن عن سيارة متطورة (فيديو)
23:00 | 2020-12-02
آبل تسعى لتحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات
21:00 | 2020-12-02
"سامسونغ" تعلن عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى "أندرويد 11"
17:08 | 2020-12-02
هاتف هواوي الجديد من سلسلة هواتف Y يلفت الإنتباه وسيتوفر قريباً في لبنان
15:00 | 2020-12-02
خرائط غوغل تطرح تحديثا يحوله إلى تطبيق "مجتمعي"
فيديو
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
Lebanon 24
فيديو انتقام في طائرة يحقق ملايين المشاهدات..غمست شعرها بكوب القهوة وفعلت ما هو أفظع
12:00 | 2020-12-02
03/12/2020 12:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
Lebanon 24
10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)
09:00 | 2020-12-02
03/12/2020 12:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
Lebanon 24
ألبوم ميلادي.. كارول سماحة تدعو إلى الوحدة والتلاقي
23:00 | 2020-12-01
03/12/2020 12:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact