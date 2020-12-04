"آبل" تحسّن دقّة مكالمات "FaceTime".. عبر هواتف "آيفون" القديمة!





وبحسب ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فقد حدّثت "آبل" صفحات مقارنة المنتجات لأجهزة "iPhone 8" و"iPhone 8 Plus" و"iPhone X" و"iPhone XR" و"iPhone XS" و"iPhone SE" و"iPhone XS Max" و"iPhone 11" و"iPhone 11 Pro" و"iPhone 11 Pro Max" لإظهار أنها تدعم الآن مكالمات "FaceTime HD" بدقة 1080 بيكسل عبر الشبكة اللاسلكية.



واقتصر الدعم في السابق على دقة 720 بيكسل فقط، وذلك بالرغم من أن الكاميرات الأمامية لأجهزة "iPhone 12 mini" و"iPhone 12" و"iPhone 12 Pro" و"iPhone 12 Pro Max" هي تقريباً نفسها بالنسبة للجيل السابق. أصدرت شركة "آبل" الأميركية العملاقة في أوائل شهر تشرين الثاني الماضي نظام التشغيل "iOS 14.2"، وأعلنت معه عن عدد كبير من الميزات الجديدة لأجهزة "آيفون"، لكن الشيء الوحيد الذي لم تذكره هو الإضافة الواضحة لدعم مكالمات "FaceTime" بدقة 1080 بيكسل عبر "iPhone 8" والأجهزة اللاحقة.وبحسب ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فقد حدّثت "آبل" صفحات مقارنة المنتجات لأجهزة "iPhone 8" و"iPhone 8 Plus" و"iPhone X" و"iPhone XR" و"iPhone XS" و"iPhone SE" و"iPhone XS Max" و"iPhone 11" و"iPhone 11 Pro" و"iPhone 11 Pro Max" لإظهار أنها تدعم الآن مكالمات "FaceTime HD" بدقة 1080 بيكسل عبر الشبكة اللاسلكية.واقتصر الدعم في السابق على دقة 720 بيكسل فقط، وذلك بالرغم من أن الكاميرات الأمامية لأجهزة "iPhone 12 mini" و"iPhone 12" و"iPhone 12 Pro" و"iPhone 12 Pro Max" هي تقريباً نفسها بالنسبة للجيل السابق.





ويعني هذا أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام "FaceTime HD"، فإن الميزة الوحيدة لسلسلة "iPhone 12" هي دعم الدقة عبر كل من الشبكة اللاسلكية وشبكة الجيل الخامس المحمولة.



ووفقاً للاختبارات، كان الفرق في الجودة بين دقة 1080 بيكسل عبر الشبكة اللاسلكية ودقة 720 بيكسل عبر شبكة الجيل الرابع المحمولة ملحوظاً جداً عبر أجهزة "آيفون" القديمة. وتظلّ المكالمات التي يتم إجراؤها عبر الشبكة المحمولة منخفضة الدقة، لكن إذا كنت تستخدم "FaceTiming" عبر الشبكة اللاسلكية، فقد تلاحظ زيادة الوضوح بعد التحديث.ويعني هذا أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام "FaceTime HD"، فإن الميزة الوحيدة لسلسلة "iPhone 12" هي دعم الدقة عبر كل من الشبكة اللاسلكية وشبكة الجيل الخامس المحمولة.ووفقاً للاختبارات، كان الفرق في الجودة بين دقة 1080 بيكسل عبر الشبكة اللاسلكية ودقة 720 بيكسل عبر شبكة الجيل الرابع المحمولة ملحوظاً جداً عبر أجهزة "آيفون" القديمة.

وليس من الواضح سبب عدم تضمين "آبل" هذه الميزة في سجل التغيير للتحديث، وذلك بالنظر إلى أنها موجودة ضمن منتج "آيفون" وصفحات المقارنة.



وفي حال كان لديك هاتف "iPhone 8" أو نموذج أحدث، فيمكنك الآن إجراء مكالمات "FaceTime" بدقة 1080 بيكسل.



يذكر أن تحديث "iOS 14.2" جلب إصلاحات لثلاث نقاط ضعف كان المتسللون يستغلونها للسيطرة على الجهاز.