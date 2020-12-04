معهد البحوث الفلكية يتحدث عن اختفاء بلد عربي في المتوسط

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد محمد القاضي، عن بعض المعلومات المثيرة عن الجغرافية الجيولوجية المصرية.وقال القاضي إن جبل المقطم كان في قاع البحر المتوسط، لأنه من حجر جيري، ومعروف أن الحجر الجيري يترسب في قاع البحر، فهو القاع العميق للبحر الأبيض المتوسط.وأوضح أن الدراسات البحثية أثبتت أن هناك حركتين للدلتا المصرية كل عام، موضحا أن مصر تبتعد عن السعودية مسافة 1 سم كل عام، ويتسع البحر الأحمر بمسافة 1 سم كل عام، منوها أنه بعد ملايين السنين ستنزل مصر تحت البحر المتوسط مرة أخرى.