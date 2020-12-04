تكنولوجيا وعلوم

"تتصل بشبكات LTE مباشرة".. تعرّفوا إلى ساعة "Mobvoi" الأحدث! (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2020 | 18:00
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كشفت شركة "Mobvoi" الصينية عن نموذجها الأحدث من الساعات الذكية التي زودتها بمواصفات تجعلها من بين أفضل الأجهزة الإلكترونية المحمولة حالياً.

وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ ساعات "TicWatch Pro 3 LTE" تتميز بقدرتها على الاتصال المباشر بشبكات "LTE" الخلوية، أي أن صاحبها يمكنه إجراء المكالمات  الهاتفية وإرسال الرسائل من ساعته مباشرة، بدون أن تكون الساعة مقترنة بالهاتف الذكي.

وتتميز هذه الساعات أيضا بمعالج "Snapdragon Wear 4100" المصنف كأفضل معالجات الساعات الذكية حالياً، وببطارية تعمل لمدة 3 أيام متواصلة في حال استعمال الساعة لطاقتها القصوى، وتكفيها لتعمل لأكثر من 45 يوما في وضعية الاستعداد.
 
كذلك فإنّ "TicWatch" الجديدة تأتي بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك مقاوم للماء والغبار، ومزود بشاشة "AMOLED" بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (454/454) بيكسل، وأسفلها توجد شاشة أخرى مجهزة بميزة "Always On Display"، تشتغل حين تطفأ الشاشة الأساسية، لتبين للمستخدم الوقت أو التاريخ وبعض البيانات الأخرى.
 
وحصلت هذه الساعة أيضاً على أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس النبض ومعدل ضربات قلب المستخدم، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، أما سعرها فنحو 360 يورو.
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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