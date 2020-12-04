|فيفو| تقدّم هاتف "vivo Y51" بمواصفات جديدة

طرحت شركة "فيفو"، مؤخراً، هاتف "‏vivo Y51" جديد، وهو يأتي بنفس اسم هاتف أطلقته الشركة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه يختلف عن الأول من حيث التصميم، والمواصفات الداخلية.1- يأتي الهاتف مع شاشة من نوع LCD بقياس 6.58 بوصات.2- يحتوي على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة.3- يتضمن الهاتف الجديد 3 كاميرات خلفية، إذ تأتي الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، في حين تأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل، وتأتي الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميغابيكسل.4- يقدم جهاز "فيفو" الجديد ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايت، في حين أن ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 128 غيغابايت.5- برمجياً، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم "Funtouch OS 11" المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11 من شركة "غوغل".6- يضمّ الهاتف معالج "سنابدراجون 665".7- تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميغابيكسل.8- يتوفر هاتف "vivo Y51" الجديد من فيفو بلونين، وبسعر يعادل 225 دولاراً أمريكياً.