تكنولوجيا وعلوم

|فيفو| تقدّم هاتف "vivo Y51" بمواصفات جديدة

Lebanon 24
04-12-2020 | 23:00
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طرحت شركة "فيفو"، مؤخراً، هاتف "‏vivo Y51" جديد، وهو يأتي بنفس اسم هاتف أطلقته الشركة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنه يختلف عن الأول من حيث التصميم، والمواصفات الداخلية.

مواصفات الهاتف الجديد

1- يأتي الهاتف مع شاشة من نوع LCD بقياس 6.58 بوصات.

2- يحتوي على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة.

3- يتضمن الهاتف الجديد 3 كاميرات خلفية، إذ تأتي الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، في حين تأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل، وتأتي الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميغابيكسل.

4- يقدم جهاز "فيفو" الجديد ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايت، في حين أن ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 128 غيغابايت.

5- برمجياً، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم "Funtouch OS 11" المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11 من شركة "غوغل".

6- يضمّ الهاتف معالج "سنابدراجون 665".

7- تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميغابيكسل.

8- يتوفر هاتف "vivo Y51" الجديد من فيفو بلونين، وبسعر يعادل 225 دولاراً أمريكياً.
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