تكنولوجيا وعلوم

هذه التطبيقات تعني أن هاتفك عرضة للاختراق.. احذفها فوراً!

Lebanon 24
05-12-2020 | 12:00
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حذر تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية، من تطبيقات على هواتف أندرويد، قد تعرض ملايين المستخدمين للاختراق.

وقال التقرير إن هذه التطبيقات تعرض المستخدمين لخطر سرقة بياناتهم، مثل كلمات السر، وبياناتهم المالية، والاطلاع على محتوى بريدهم الإلكتروني.

وأوضح التقرير أن الثغرة لا توجد فقط في تطبيق بعينه، وإنما في آلاف التطبيقات، حتى تلك التي طورتها شركة غوغل.

ويمكن للمخترقين زرع برمجيات خبيثة على الهواتف من خلال هذه التطبيقات، وقد تكون الطريقة عبارة عن صور، أو روابط نصية، أو مرفقات في البريد الإلكتروني.

وقال الباحث في مجال الأمن الإلكتروني، أفيران هازوم، إن خطر هذه التطبيقات "جدي ويمكن استغلاله بسهولة"، وذلك رغم عدم حدوث ذلك حتى الآن.

وأضاف هازوم أن المستخدمين عليهم أن يقلقوا من أن بياناتهم داخل هذه التطبيقات معرضة للاختراق، أو تلك التي يمكن للتطبيقات الحصول عليها.

ولفت هازوم  إلى أن استخدام كود في تطبيق من هذه التطبيقات، كفيل بأن يعرض جميع الرسائل لخطر السرقة.

وقال تقرير "فوربس" إن الثغرة تحمل اسم "CVE-2020-8913"، وتصنف بـ "شديدة الخطورة".

وأوضحت شركة "شيك بوينت" للأمن السيبراني، أن هناك تطبيقات شهيرة مثل فايبر، ويانغ برو، وموفيت، ومايكروسوفت إيدج، ضمن التطبيقات التي تم اختبارها، وتبين أنها معرضة للاختراق.
المصدر: الحرة
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