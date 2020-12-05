تكنولوجيا وعلوم

شركة Oppo تطلق قريباً هاتفاً متطوراً.. هذه مميزاته

Lebanon 24
05-12-2020 | 15:00
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أعلنت شركة Oppo العاشر من كانون الأول الجاري موعدا للكشف عن مجموعتها الأحدث من الأجهزة الذكية، والتي من المفترض أن تضم هاتف Reno5 المتطور.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف المنتظر سيأتي بهيكل متين مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده
(159/73.4/7.9)  ملم، ووزنه 172 غ.
 
 
 
وسيأتي هذا الجهاز بعدة ألوان تتراوح تدرجاتها ما بين الأبيض والأزرق السماوي، كما سيزود بشاشة OLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

كما من المفترض أن يكون مزودا بمعالج +MеdiaTek Dimеnsity 1000 الحديث القادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، إضافة إلى بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.
 
وسيحصل هذا الجهاز على نظام "أندرويد-10" مع واجهات خاصة قابلة للتحديث، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل على الأغلب.
المصدر: روسيا اليوم
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