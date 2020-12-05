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تكنولوجيا وعلوم
كوالكوم تعلن عن أحدث وأقوى معالجاتها للهواتف الذكية
Lebanon 24
05-12-2020
|
18:00
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أزاحت شركة كوالكوم الستار عن معالج Snapdragon 888، أحدث وأفضل المعالجات التي طورتها للهواتف الذكية حتى اليوم.
وتبعا للخبراء في الشركة فإن المعالج الجديد هو أول معالج للهواتف يطور بمعمارية ARM Cortex-X1 التقنية التي توفر أداء ممتازا وسرعة كبيرة في توصيل البيانات.
ويمكن لهذا المعالج تبادل البيانات مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بسرعة كبيرة تصل إلى 7 غيغابابت/ ثا بفضل شريحة موديم مدمجة داخله من نوع X60 5G، أي أنه ليس بحاجة لموديم خارجي للتعامل مع هذه الشبكات كما هو الحال مع معالجات Snapdragon السابقة.
والمميز في Snapdragon 888 أيضا هو أنه مطور وفق تقنية (5نانومتر) التي تجعل منه أقل استهلاكا للطاقة مقارنة ببقية معالجات الهواتف، فضلا عن أنه قادر على التعامل مع الكاميرا العالية الدقة والتي توثق 120 لقطة في الثانية بدقة 12 ميغابيكسل.
المصدر: روسيا اليوم
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