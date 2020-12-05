تكنولوجيا وعلوم

كوالكوم تعلن عن أحدث وأقوى معالجاتها للهواتف الذكية

Lebanon 24
05-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-772213-637427754369822853.png
Doc-P-772213-637427754369822853.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أزاحت شركة كوالكوم الستار عن معالج Snapdragon 888، أحدث وأفضل المعالجات التي طورتها للهواتف الذكية حتى اليوم.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن المعالج الجديد هو أول معالج للهواتف يطور بمعمارية ARM Cortex-X1 التقنية التي توفر أداء ممتازا وسرعة كبيرة في توصيل البيانات.

ويمكن لهذا المعالج تبادل البيانات مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بسرعة كبيرة تصل إلى 7 غيغابابت/ ثا بفضل شريحة موديم مدمجة داخله من نوع X60 5G، أي أنه ليس بحاجة لموديم خارجي للتعامل مع هذه الشبكات كما هو الحال مع معالجات Snapdragon السابقة.
 
 
 
والمميز في Snapdragon 888  أيضا هو أنه مطور وفق تقنية (5نانومتر) التي تجعل منه أقل استهلاكا للطاقة مقارنة ببقية معالجات الهواتف، فضلا عن أنه قادر على التعامل مع الكاميرا العالية الدقة والتي توثق 120 لقطة في الثانية بدقة 12 ميغابيكسل.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-12-05
21:00 | 2020-12-05
15:00 | 2020-12-05
12:00 | 2020-12-05
09:00 | 2020-12-05
06:00 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website