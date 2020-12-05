كوالكوم تعلن عن أحدث وأقوى معالجاتها للهواتف الذكية

أزاحت شركة كوالكوم الستار عن معالج Snapdragon 888، أحدث وأفضل المعالجات التي طورتها للهواتف الذكية حتى اليوم.وتبعا للخبراء في الشركة فإن المعالج الجديد هو أول معالج للهواتف يطور بمعمارية ARM Cortex-X1 التقنية التي توفر أداء ممتازا وسرعة كبيرة في توصيل البيانات.ويمكن لهذا المعالج تبادل البيانات مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بسرعة كبيرة تصل إلى 7 غيغابابت/ ثا بفضل شريحة موديم مدمجة داخله من نوع X60 5G، أي أنه ليس بحاجة لموديم خارجي للتعامل مع هذه الشبكات كما هو الحال مع معالجات Snapdragon السابقة.